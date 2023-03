Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 marzo, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 13 al 19 marzo per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni primaverili? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 marzo, le previsioni per tutti i segni

Si avvicinano le ultime settimane invernali e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserveranno gli ultimi giorni invernali prima del solstizio di primavera? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 13 al 19 marzo?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 marzo

Molto nervosismo nell’aria per i nati nell’Ariete. L’influenza negativa di Marte e l’indifferenza di Mercurio, ora nel segno dei Pesci, avranno effetti deleteri sul vostro umore. Da ogni parte arrivano preoccupazioni e dubbi, sarà difficile trovare un momento di pace. Il sollievo arriva nel weekend, quando una novità interessante vi darà finalmente modo di rialzarvi.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 marzo

Il supporto di Mercurio rallegra i nati nel Toro. Il periodo non è proprio positivo, ma gli astri vi rendono ottimista e pieno di fiducia. Questo atteggiamento vi porterà bene sia sul lavoro che in amore, aiutandovi a superare le tante difficoltà in arrivo. Il modo migliore per ricaricarvi di positività è dedicarsi a qualcosa che amate: ritagliatevi del tempo per i vostri hobby.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 marzo

Calma piatta nei prossimi giorni per i nati nei Gemelli. Nulla che cerchiate di fare sembra portare effetti sul lavoro, complici colleghi invidiosi pronti a mettervi i bastoni tra le ruote. L’assenza di novità ed eventi interessanti nei prossimi giorni vi rende apatici e stanchi. Passate oltre senza agitare troppo le acque, anche questo periodo passerà.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 marzo

Giorni di grande romanticismo in arrivo per i nati nel Cancro. Venere vi osserva e punta su di voi, favorendo incontri e avventure con persone pronte a conquistarvi. Aprite il vostro cuore e cercate di godervi al meglio questo periodo positivo. Alcune noie lavorative rischiano di inquinare il vostro umore nel weekend. Cercate di non pensarci troppo, pensate prima al presente.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 marzo

I nati nel Leone sentiranno il bisogno di prendersi del tempo. L’ufficio di soffoca, è fin troppo che non vi lasciate andare. Avrete modo di riprendere alcune attività per voi importanti, fonte di grande nostalgia. Cercate di dimenticare per qualche giorno le preoccupazioni lavorative e cercate invece di godervi al meglio la compagnia di chi amate.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 marzo

Settimana ambivalente per i nati nella Vergine. Da un lato la vostra vita lavorativa vi fa impazzire: tanti, troppi scontri e pressione in ufficio. Dall’altro in amore e in privato non potrebbe andare meglio, il supporto e l’affetto dei vostri cari sono un toccasana per il vostro cuore stressato. I tanti progetti in sospeso e a rilento vi inquietano, ma la vicinanza di chi amate vi aiuterà a superare tutto.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 marzo

Molti grattacapi in arrivo per i nati nella Bilancia. Alcuni accesi scambi d’opinione creeranno aria pesante con le vostre frequentazioni. Vi sentite in costante conflitto, non sapete quali parti prendere né cosa vogliate veramente. Non otterrete nulla scervellandovi, cercate di dedicarvi ad altro: anche questa tempesta passerà.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 marzo

Il cuore è un vero ghiacciolo in questi giorni per i nati nello Scorpione. Lo sdegno di Venere pone un freno a tutti i vostri progetti romantici, sembra quasi impossibile azzeccare una mossa. Consolatevi in ufficio, dove le cose vanno decisamente meglio. Dopo tanti sforzi, le vostre capacità cominciano ad attirare l’attenzione: avrete molte proposte da valutare.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 marzo

Non c’è tempo neanche per dormire per i nati nel Sagittario, trascinati da una grande voglia di rimboccarsi le maniche. Avete un obiettivo in mente e nessuna voglia di rimandare, sfruttate al massimo la carica di questi giorni. Il vostro sudore porterà al cambiamento che aspettate da tempo, che sarà fonte di molti risultati appaganti per voi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 marzo

Cambiano le carte in tavola per i nati nel Capricorno. Gli astri vi sorridono, in particolare Marte e Giove, che potrebbero portare aria di rinnovamento nella vostra vita. Alcune novità importanti, infatti, potrebbero stravolgere la vostra quotidianità. Non abbiate paura di questo capovolgimento improvviso, potrebbe essere l’inizio di un periodo molto positivo per voi.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 marzo

L’amore litigarello guida i nati nell’Acquario in questa settimana. Sia voi che il vostro partner non perdete occasione per battibeccare, lo scontro è all’ordine del giorno. Non importa quanto distanti siate, il nervosismo sembra assalirvi in continuazione. Fate un respiro profondo e cercate di mollare la presa. La pazienza è la parola d’ordine.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 marzo

Il supporto di Mercurio crea un’atmosfera positiva per i nati nei Pesci. In ufficio si fanno progressi importanti, avrete tante occasioni per aprirvi nuove strade. Occhio però a non tralasciare le questioni di cuore, rischiate fratture importanti a causa dell’influenza negativa di Venere. Siate aperti e comprensivi e tenete gli occhi aperti.