Chi è Eva Grimaldi, vita privata, moglie, primo matrimonio e carriera

Chi è Eva Grimaldi, l’attrice italiana che dopo avere lasciato il marito si è sposata con una donna. Volto noto del piccolo schermo con esperienza anche in teatro.

Chi è Eva Grimaldi, vita privata

Eva Grimaldi, all’anagrafe Milva Perinoni, è nata a Nogarole Rocca il 7 settembre del 1961 ed è una nota attrice. Eva lavorava come benzinaia nel distributore gestito dal padre.

Eva Grimaldi, dopo aver avuto delle relazioni con Lele Mora e con Vittorio Sgarbi, tra gli anni 90′ e 2000. Tra il 1990 e il 2000 Eva Grimaldi ha avuto una lunga relazione con l’attore e collega Gabriel Garko. La coppia ha avuto una convivenza di circa otto anni, mostrandosi come eterosessuali. Hanno poi rivelato di essere entrambi gay e di aver finto di essere etero per la carriera e per alimentare il gossip.. Poi nel 2006 si è sposata con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso.

Eva Grimaldi, moglie

Dal 2010 è legata sentimentalmente all’attivista e politica Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente il 19 maggio 2019 in una cerimonia celebrata direttamente da Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili.

Imma Battaglia è laureata in Matematica all’Università Federico II di Napoli. Terminata l’università lavora come manager presso una nota ed importante azienda napoletana. Ma la notorietà è arrivata grazie alle sue continue ed incessanti lotte per affermare i diritti sociali e civili della comunità LGBTQ.

Imma infatti è un’attivista politica, nonché una delle figure più note alla politica italiana. Nel 1994, insieme a Vladimir Luxuria, organizza il primo storico Gay Pride a Roma. Un evento che attira sempre grandissime polemiche da parte di quei politici di destra, tradizionalisti e conservatori.

Nel 1995 fonda il Gay Project che si prende la briga di organizzare eventi e convegni in tutta Italia. Nel 2000 prende forma il World Gay Pride, la più grande e importante manifestazione per i diritti omosessuali nella storia della Repubblica Italiana. L’Isola dei Famosi nel 2017. È proprio qui che rivela il suo amore per la compagna Eva Grimaldi.

Eva Grimaldi: primo matrimonio

Eva Grimaldi nel 2006 si è sposata con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso, ma i due si sono separati nel 2010 e hanno divorziato nel 2013.

Eva Grimaldi: carriera

Eva Grimaldi si è affermata nel mondo dello spettacolo recitando nella pellicola Intervista di Federico Fellini e in molti altri film tra cui Cattive Ragazze, Soldi proibiti e Il mio uomo perfetto. Negli anni 2000 ha preso parte a numerose serie televisive di successo e ha partecipato a programmi come Ballando con le stelle, nel 2017 L’Isola dei famosi e nel 2019 Tale Quale Show. Spesso è ospite di programmi come Pomeriggio 5 in veste di opinionista ed è in prima linea per i diritti civili LGBT.

La sua carriera si è arricchita allo stesso tempo tra cinema, fiction, programmi televisivi e anche a teatro. Ha fatto anche un calendario sexy. A partire dagli anni novanta ha però soprattutto interpretato diverse fiction televisive di successo in onda sulle reti del gruppo Fininvest (poi ribattezzato Mediaset nel 1996), tra cui Donna d’onore e Donna d’onore 2, La signora della città, La villa dei misteri, Ladri si nasce (e il seguito Ladri si diventa), Tre stelle, Villa Ada, La casa delle beffe, Il bello delle donne, Occhi verde veleno, Caterina e le sue figlie, Mogli a pezzi, Il peccato e la vergogna e Pupetta – Il coraggio e la passione. Nel 2013 torna anche a teatro con lo spettacolo Circe, la figlia del sole.