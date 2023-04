Chi è Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh: vita privata, moglie, figli

Chi è Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh che detiene il titolo di miglior chitarrista europeo. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera artistica e sulla sua vita privata.

Dodi Battaglia è nato a Bologna il 1 giugno 1951 sotto il segno zodiacale dei Gemelli ed è noto al grande pubblico in quanto membro storico dei Pooh, nel ruolo di chitarrista. All’anagrafe Donato Battaglia, ha collaborato con grandi nomi del panorama musicale internazionale e italiano come Vasco Rossi, Gino Paoli, Raf, Mia Martini, Massimo Ranieri, Giorgio Faletti. Chitarrista e cantante dei Pooh dal 1968, è autore di 70 brani composti per il gruppo e ha ricevuto molti riconoscimenti come quello di miglior chitarrista europeo dal giornale tedesco Die Zeitung nel 1981 e dalla rivista Der Spiegel nel 1986. Nell’ottobre del 2009 è diventato nonno perchè è nata Victoria, figlia di Sara. Nel 2010 ha partecipato al Festival di Sanremo supportando i Sonohra.

Vita privata: moglie, figli, curiosità

Dodi Battaglia si è sposato tre volte e ha 4 figli: Sara Elisabeth (1975) e Serena Grace (1977), nate dalla prima moglie. Daniele (1981), anch’esso cantante, nato dalla compagna Loretta Lanfredi e Sofia, nata nel 2005 dall’attrice Paola Toeschi. Quest’ultima sua compagna è purtroppo morta precocemente a causa di un cancro al cervello.

Dodi possiede circa 50 chitarre, tra le quali se ne annoverano alcune vintage e di grandissimo prestigio. Benché abbia per qualche anno studiato fisarmonica, si è sempre affermato come chitarrista.