Francia, il caso della viceministra Marlène Schiappa in copertina su Playboy

L’8 aprile in Francia uscirà il nuovo numero dell’edizione locale della nota rivista Playboy, in cui in copertina ci sarà Marléne Schiappa, Segretaria di Stato alle Pari opportunità nel governo di Élisabeth Borne. E subito tra i cugini transalpini sono scoppiate le polemiche mediatiche.

Francia, la viceministra Marlène Schiappa in copertina su Playboy

In Francia è polemmica per la foto di copertina sulla rivista Playboy che ritrae Marléne Schiappa, Segretaria di Stato alle Pari opportunità. Secondo quelle che sono le anticipazioni, nella intervista esclusiva alla segretaria di Stato si parlerà di diritti delle donne, politica e letteratura e non mancherà anche un servizio fotografico. Nonostante le polemiche, però, la rappresentante del Governo si difende e su Twitter rivendica quella che è stata la sua scelta “con buona pace dei retrogradi”.

Per sfogliare il numero in questione di Playboy bisognerà attendere la sua uscita in edicola l’8 aprile dove si potranno sfogliare ben dodici pagine di intervista in cui l’esponente del Governo parla di violenze contro le donne e all’interno delle famiglie, di economia solidale, ecologia e riscaldamento climatico. “Marlène Schiappa – fanno sapere dal suo entourage – è l’unica in grado di rispondere alle domande di un giornale come Playboy e per questo è la prima donna politica protagonista sulla sua copertina”

Il fotomontaggio (fake) che gira sul web

Nelle foto che verrà pubblicata su Playboy in copertina Schiappa non è nuda; né in pose particolarmente sensuali (cosa che, invece, accade spesso alle donne che appaiono sulla rivista Playboy). Tuttavia nelle scorse ore sui social network è circolato un fotomontaggio – ripreso anche da alcuni giornali italiani – che mostra Schiappa indossare un vestito con un’ampia scollatura, e in una posa apparentemente provocante (fotomontaggio che è stato preso per vero anche da alcuni giornali italiani).

Ecco la foto fake:

Della copertina Playboy ha pubblicato solo un’anticipazione, in cui si vede il volto di Schiappa sotto la testata della rivista. Ma dopo la diffusione della foto fake sul web, il canale televisivo BFMTV ha mostrato in un servizio la foto per intero. In cui si vede Schiappa indossare una tunica bianca.