Chi è Emanuela Aureli, imitatrice dei vips: età, compagno, figlio, carriera

Emanuela Aureli è un’imitatrice e attrice italiana di successo che ha imitato nella sua carriera tantissimi vips.

Chi è Emanuela Aureli

Emanuela Aureli, è nata il 27 maggio 1973 a Cesi (provincia di Terni), ha 47 anni di età. Alta 174 cm, è una donna che è riuscita ad ottenere il successo grazie a numerose imitazioni di personaggi famosi. Il suo esordio in tv risale al 1992 con La Corrida e da quell’anno in poi parteciperà a diversi programmi della Rai.

Alcuni tra questi sono Stasera mi butto…e tre! su Rai 2, I Cervelloni su Rai 1 e Su le mani (Rai 1) nel 1996. Dal 1996 al 1998 è ospite fissa di Domenica In e nel 1999 sbarcherà a Sanremo Estate. Emanuela, però, riuscirà a debuttare anche in radio con Il programma lo fate voi di Radio 2 e reciterà anche nel film In principio erano le mutande diretto da Anna Negri.

Altra sua apparizione importante che andrà avanti per diversi anni è la partecipazione a Buona Domenica (dove rimane fino al 2006). L’imitatrice arriverà ad essere chiamata anche in cast di alcune fiction come quella di Carabinieri 4 su Canale 5 e

Nel 2009 partecipa alla quinta edizione di Ballando con le stelle ma non sarà l’unico talent a cui prenderà parte. Negli anni successivi parteciperà a Tale e Quale show, La terra dei cuochi e Il cantante mascherato nel 2020.

Nel settembre 2021 entra nel cast I fatti vostri su Rai 2.

Imitazioni

Emanuela è diventata famose per aver fatto l’imitazione di numerose donne famose tra le quali citiamo Barbara D’Urso, Milly Carlucci, Tina Cipollari, Loredana Bertè, Elisa Isordi, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà, Arisa, Valeria Marini, Lucia Azzolina.

Vita privata

Emanuela Aureli si è sposata con rito civile nel 2015 col suo compagno Sergio Di Folco che di professione è un poliziotto.

Nel maggio 2016, però, l’attrice torna all’altare per un matrimonio religioso alla Basilica romana dei Santi Pietro e Paolo

Il figlio autistico

Emanuela e Sergio hanno avuto un figlio, Giulio, che affetto da autismo. Di lui Emanuela ha parlato in più occasioni rimarcando che Giulio è la gioia più grande della sua vita e che ama moltissimo suonare.