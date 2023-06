Love Mi 2023 in piazza Duomo a Milano: orari, dove vedere in tv, conduttori, scaletta cantanti e ospiti del concerto

Love Mi 2023 arriva con la nuova edizione e con tanti artisti che si esibiscono in piazza Duomo con dirette TV.

Love Mi 2023 è il concerto di beneficenza che si tiene negli ultimi anni nel mese di giugno. L’evento live in Piazza Duomo è completamente gratuito e sarà possibile seguirlo sia in streaming sia in diretta tv.

Love Mi 2023 in piazza Duomo a Milano: orari

Torna l’appuntamento del 2023 del concerto in piazza Duomo di Love Mi. L’evento musicale fa parte di “Milano è Viva” promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo, anche quest’anno è legato a una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo fino al 2 luglio) o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.

Love Mi 2023: dove vedere in tv

Il concerto sarà trasmesso su Mediaset Infinity a partire dalle 18 e in diretta tv, su Italia 1, dalle 19. Il concerto live è gratuito e si potrà accedere in Piazza Duomo fino ad esaurimento posti a partire dalle 10 di mattina. L’area riservata ai disabili sarà sul sagrato del Duomo, il punto di accesso dedicato sarà da Via Carlo Maria Martini.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Conduttori, scaletta cantanti e ospiti del concerto

I conduttori dell’evento sono Mariasole Pollio e Max Angioni, con Gabriele Vagnato nel backstage. Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks.

LEGGI ANCHE: Morgan a Muschio Selvaggio racconta del suicidio del padre: “Per me è stato un vanto”