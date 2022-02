Chi è Eddie Murphy: figli, moglie, patrimonio, meme più divertenti

Eddie Murphy è un attore americano diventato famoso per diversi film di successo come Il principe cerca moglie. Conosciamolo meglio.

Chi è Eddie Murphy

Eddie Murphy nasce a New York il 3 aprile del 1961 ed è cresciuto insieme alla madre Lillian dopo che, quando aveva appena 3 anni, il padre abbandonò la famiglia. Il suo esordio nel mondo del cinema risale a quando aveva diciannove anni quando, dopo aver conseguito il diploma, recita in Saturday Night Live.

Un film che fece da trampolino di lancio per lui tanto che lo si vide in altre pellicole importanti come Il bambino d’oro, Il principe cerca moglie, Il professore matto, Il dottor Dolittle, L’asilo dei papà.

Moglie e figli

La prima storia d’amore dell’attore importante fu nel 1988 quando conobbe la modella Nicole Mitchell con cui si è sposato nel 1993. Prima delle sue nozze, però, aveva però avuto altre relazioni.

Una di queste la ebbe con Paulette McNeely dalla quale nel 1989 ebbe il suo primo figlio: Eric. Da Tamara Hood, invece, è nato invece nel 1990 Christian.

Con Paulette McNeely, sua moglie, Eddy Murphy ha avuto altri cinque figli: Bria Liana, Miles, Shayne Audra, Zola Ivy e Bella Zahra. Nel 2005 i due si sono separati.

Con la cantante Melanie Brown Eddie ha avuto la sua ottava figlia: Angel. Nel 2008 ha poi sposato Tracey Edmonds, ma la storia è durata poco.

Attualmente Eddie Murphy ha una relazione con la modella Paige Butcher da cui ha avuto due figli: Izzy Oona e Max Charles.

Patrimonio

Eddie Murphy ha un patrimonio netto stimato di 245 milioni di dollari che ha aumentato grazie anche agli investimenti finanziari.

Meme più divertenti

Sull’attore Eddie Murphy girano diversi meme molto divertenti. Eccone alcuni.