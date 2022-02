Il principe cerca moglie: cast, personaggi, titolo originale, sequel

Il principe cerca moglie è uno dei migliori film realizzati dall’attore Eddie Murphy nel corso della sua carriera. Questo film, diretto nel 1988 da John Landis, è infatti rimasto nella storia del cinema.

Il principe cerca moglie: trama

La trama del film vede come protagonista il principe africano di Zamunda, Akeem. Per lui, Cresciuto nella ricchezza e nel benessere, è giunto il momento di dover incontrare la donna che i suoi genitori hanno scelto per lui come moglie che però non corrisponde affatto all’ideale del principe.

Akeem, dunque, decide di rinunciare alle nozze e cercare una persona che lo ami per quello che è e non per quello che ha. Per riuscire in ciò si reca sotto mentite spoglie dove nessuno lo conosce ossia nella città di New York, accompagnato dal fidato Semmi. Soggiornando nel difficile quartiere Queens, i due si ritrovano così privati dei loro agi ma da quel momento inizia la sua ricerca dell’amore vero.

Il cast

Protagonista assoluto del film è Eddie Murphy che ha anche partecipato alla scrittura e alla costruzione del suo personaggio, il principe Akeem. Gli attori James Earl Jones e Madge Sinclair nel ruolo di suo padre il re Jaffe Joffer e la regina Aoleon Joffer, mentre l’attore Arsenio Hall, nel ruolo di Semmi, si è cimentato nell’interpretazione di più personaggi. L’attrice Shari Headley è la protagonista femminile nei panni di Lisa McDowell e Cleo McDowell è interpretato dall’attore John Amos.

Eriq La Salle è nel ruolo di Darryl Jenks, il fidanzato di Lisa, e principale rivale di Akeem. Samule L. Jackson è nei panni di un ladro, e di Cuba Gooding Jr interpreta il cliente di un barbiere.

Sequel