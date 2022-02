Emma Marrone look sexy, chi è lo stilista scelto per Sanremo 2022?

Emma Marrone è una delle cantanti in gara tra i big a Sanremo 2022 con il brano “Ogni volta è così”. Chi è lo stilista del suo look chic e sexy?

Emma Marrone: look

Emma Marrone, nel corso della sua prima performance canora al Festival 2022, si è presentata sul palco con un abito blu notte griffato e piuttosto sofisticato. Il look della cantante è uno di quelli che più hanno colpito. L’abito blu notte, infatti, aveva maniche a sbuffo e una scollatura bella ma non volgare.

Il punto forte del vestito, però, è lo spacco laterale che ha rivelato le calze a rete nere. Bellissimi anche i sandali neri a tacco alto ma ancora più scintillante è stata la collana corredata da cristalli blu e bianchi. Segno del fatto che, anche questa volta, Emma non ha avuto alcun timore di indossare gioielli appariscenti. Emma si è anche presentata con un nuovo taglio di capelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

La scelta dello stilista

Come già accaduto in altre edizioni del Festival di Sanremo, Emma Marrone è una cantante che ama stupire con i suoi look. Gli abiti indossati sono di Gucci e, per la precisione, da qualche anno Emma si affida ad Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci.

