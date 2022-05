Don Matteo 13, anticipazioni 17 e 19 maggio: settima e ottava puntata

Don Matteo 13, anticipazioni 17 e 19 maggio: torna la fiction in prima serata su Rai 1 con un doppio appuntamento dopo lo stop.

Don Matteo 13, anticipazioni 17 e 19 maggio: tona la fiction tanto amata su Rai 1 con un doppio appuntamento dopo la pausa per l’Eurovision Song Contest. Ecco la trama dei due episodi.

Don Matteo 13, anticipazioni 17 e 19 maggio: torna la fiction

Ritorna la fiction di Don Matteo dopo la pausa per l’Eurovision Song Contest 2022. In questa settima, è previsto anche un doppio appuntamento speciale con Don Matteo 13.

La settima e ottava puntata andranno in onda in due serate, la prima martedì 17 maggio, la seconda al consueto appuntamento di giovedì, il 19 maggio.

Settima e ottava puntata: trama

Martedì 17 maggio in prima serata su Rai 1, ecco l’episodio 7 di Don Matteo 13 dal titolo Le colpe degli altri. Marco non riesce ad abituarsi ai ritmi frenetici della vita di Valentina e si confida con Anna. Quest’ultima potrebbe decidere di usare questa informazione a suo vantaggio, per ricucire la relazione con Marco.

Intanto, Cecchini è convinto di portare sfortuna.

Nell’episodio 8, in onda giovedì 19 maggio, dal titolo Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore? Caterina, madre di Federico, è sospettata di omicidio. Don Massimo cerca di portare alla luce la verità, mentre Federico sembra credere alla colpevolezza della donna e non le rivolge più la parola. Il Colonnello Anceschi torna a Spoleto. Ha saputo che Valentina si è fidanzata ed è impaziente di conoscere il fidanzato della figlia.

Infine, partecipazione speciale per Gigi Marzullo che vuole intervistare Natalina, che vive con grande ansia l’arrivo della troupe.

