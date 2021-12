Alessandro Borghi vita privata: chi è la fidanzata Irene Forti

Alessandro Borghi, fidanzata: chi è che condivide il cuore del bravo, bello e famoso attore che negli ultimi anni ha ottenuto un grande successo nel mondo cinematografico.

Alessandro Borghi vita privata

Alessandro Borghi è un attore italiano nato nel 1985 a Roma, conosciuto per il ruolo di Stefano Cucchi nel film “Sulla mia Pelle” e per il ruolo in “Suburra”.

Il padre è impegato e la madre è cuoca. Il ragazzo fin da subito diventa molto indipendente, ottenendo fin da subito molte soddisfazioni in ambito professionale. Alessandro infatti ha iniziato a lavorare a Cinecittà come stuntman. Ha avuto molto successo poi come attore. Ha recitato in “Fortunata” di Sergio Castellitto, in “Napoli Velata” di Ferzan Ozpetek, nella serie Netflix “Suburra – la serie”. Ha interpretato Stefano Cucchi nel film “Sulla mia pelle” con cui vince il Premio Pasinetti, il Premio Brian e il Premio FEDIC alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2019 interpreta un ruolo ne “Il primo re”.

Alessandro Borghi è stato fidanzato con una ragazza di Agrigento: l’influencer Roberta Pitrone.

Chi è la fidanzata Irene Forti

Irene Forti è la fidanzata di Alessandro Borghi. Irene è una modella e una manager laureata in Economia Aziendale alla Luiss di Roma con specializzazione in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale e vive tra la capitale e Londra.

Il rapporto dei due è sempre stato molto riservato. Zero interviste sulla loro vita privata, poche foto social di coppia condivise. Alessandro Borghi ha rivelato che se ha ricominciato a leggere tanti libri è proprio merito di Irene: “La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari”.

La coppia per presentarsi al pubblico ha scelto il red carpet del film di Sorrentino alla Mostra del Cinema di Venezia 2021.