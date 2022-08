Trasporti Campania, per gli studenti abbonamenti gratuiti: requisiti e come fare la domanda online

Trasporti Campania, per gli studenti gli abbonamenti sono gratuiti per il sesto anno consecutivo come aiuto alle famiglie.

Trasporti Campania, per gli studenti gli abbonamenti saranno gratuiti per il sesto anno consecutivo. Ci sono sempre dei requisiti da rispettare per poter usufruire di quest’agevolazione che rappresenta un sostegno alle famiglie.

Trasporti Campania, per gli studenti abbonamenti gratuiti: requisiti

In Campania è stata lanciata l’iniziativa degli abbonamenti gratuiti per gli studenti. “L’iniziativa lanciata dal presidente Vincenzo De Luca, divenuta strutturale – sottolinea una nota – rappresenta uno degli interventi più qualificanti dell’amministrazione regionale sul piano sociale e di sostegno alle famiglie”. Per il sesto anno consecutivo, gli studenti campani di richiedere l’abbonamento gratuito per il percorso casa/scuola/università utilizzando tutti i mezzi del trasporto pubblico campano.

I requisiti restano gli stessi: residenza in Campania; età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti; iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università e master; possesso della certificazione Isee non superiore a 35mila euro.

Come fare la domanda online

Il rinnovo o la consegna dell’abbonamento è in formato digitale attraverso l’app “Unicocampania. Da mercoledì 24 agosto, la richiesta può essere presentata esclusivamente online, accedendo alla piattaforma attraverso l’apposita sezione del sito del Consorzio Unicocampania.

