Nations League, i convocati dell’Italia di Mancini: ecco i 26 nomi scelti

Il calcio non va mai in vacanza. Infatti, dopo le stagioni delle rispettive compagini si parte con la Nations League: ecco i convocati dell’Italia di Mancini, con i 26 nomi scelti dal tecnico.

Manca poco dunque alle fasi finali di questo torneo.

Finali Nations League, scelti i convocati dell’Italia

La Nations League giunge alle battute conclusive, con gli azzurri di Mancini che affronteranno la Spagna in semifinale, in data 15 Giugno 2023 presso Enschede. All’Olanda toccherà sfidare la Croazia, per ottenere il pass per la finale. L’Italia arriva così per la sua seconda volta tra le prime 4 ed è pronta a vincere.

Gli allenamenti pre-partita cominceranno dopo Domenica 4 Giugno, appena conclusa la Serie A. Per l’occasione il tecnico Roberto Mancini ha stilato la lista dei 26 convocati dell’Italia, in vista dell’importante impegno.

Di seguito i giocatori scelti:

Portieri : Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), *Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), *Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli); Difensori : Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), *Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta),

: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), *Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta), Centrocampisti : Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray); Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), *Giacomo Raspadori (Napoli), *Mateo Retegui (Tigre), Mattia Zaccagni (Lazio).

(l’asterisco indica la possibilità che i calciatori potrebbero avere impegni con le proprie squadre e, di conseguenza, rimandare l’arrivo per il ritiro)

Dei 26 giocatori, ne verranno scelti 23 che avranno poi il compito di tenere alto il nome e i colori della maglia azzurra. C’è molta curiosità e potrebbero giocare un ruolo chiave la voglia di rivalsa di alcuni calciatori, la consapevolezza di tanti altri e l’entusiasmo (travolgente) di tanti altri atleti.

