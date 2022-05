Chiara Amirante, chi è: oggi, marito, malattia, Nuovi orizzonti e libri della scrittrice

Chiara Amirante, chi è: una famosa scrittrice fondatrice dell’Associazione “Nuovi orizzonti” attiva molto nel sociale in Italia in soccorso degli ultimi. La sua vita è divisa tra solidarietà e scrittura.

Chiara Amirante, chi è: oggi

Chiara Amirante è a Roma il 20 luglio del 1966. Si è laureata in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma. All’inizio degli anni 90′ ha iniziato ad incontrare ed aiutare ragazzi con problemi di tossicodipendenza, alcolismo, prostituzione, AIDS, carcere.

La sua vita è intervallata dalla scrittura e dal sociale. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti per i suoi libri ma anche per le sue attività di solidarietà.

Chiara Amirante: marito

Non si hanno notizie approfondite sulla vita privata di Chiara ma probabilmente è legata a qualcuno. Sicuramente la sua vita è dedita al volontariato e alla scrittura.

Chiara Amirante: malattia

Negli anni ha sviluppato una patologia particolare, rara, si chiama sindrome del cuore infranto o cardiomiopatia da stress.

Consiste in una sofferenza cardiaca temporanea che può riprodurre tutti i sintomi dell’infarto. Inoltre, tra le conseguenze subite, la scrittrice ha perso anche la vista.

Nuovi orizzonti e libri della scrittrice

Amirante è la fondatrice e prima presidente della “Comunità Nuovi Orizzonti”. Nel 1994 ha aperto la prima comunità residenziale di accoglienza a Roma nella zona di Trigoria. Nuovi Orizzonti in Italia e all’estero conta circa 20.000 collaboratori, migliaia di simpatizzanti e più di 150.000 “Cavalieri della Luce” che si impegnano in varie iniziative di evangelizzazione di strada.

Sono stati costituiti oltre 500 gruppi di preghiera.

Inoltre, Chiara ha anche pubblicato più di 20 libri incentrati sempre sul tema della solidarietà, della fede e dell’ausilio alle persone in difficoltà. L’ultimo pubblicato e già in vetta alle classifiche è “La pace interiore”. Tuttavia ecco altri suoi titoli: E gioia Sia, Il prodigio che è in te, La guarigione del cuore, Dialogare con Dio, Solo l’amore resta.

LEGGI ANCHE: Chi era Ciriaco De Mita: biografia, moglie, nipote e com’è morto l’ex premier della Dc