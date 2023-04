Smalling rinnova ma si fa male: infortunio anche per Wijnaldum

Smalling è uscito dal campo nella partita contro gli olandesi del Feyenoord per infortunio. Stessa sorte è toccata al centrocampista Wijnaldum che è stato lontano dai campi già nei primi sei mesi a Roma. Ecco cos’è successo ai due calciatori giallorossi.

Smalling rinnova ma si fa male

Chris Smalling ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Feyenoord ha parlato del suo futuro con la Roma: “Rinnovo? Testa alla partita, ma siamo vicini. Presto ci saranno notizie”. La testa alla partita c’è stata perché il difensore ha disputato un’altra grande prestazione ma è uscito anzitempo dal campo per un infortunio. Smalling al termine della sfida uscendo dallo Stadio Olimpico ha risposto ad alcuni tifosi che gli chiedevano informazioni sulle sue condizioni: “Come sto? Vediamo, così così. Speriamo”. Secondo le prime informazioni si dovrebbe trattare di un infortunio al flessore sinistro.

Infortunio anche per Wijnaldum

Non solo Smalling, perché prima di lui, addirittura dopo solo 20 minuti di partita, è uscito dal campo per infortunio Wijnaldum a causa di un problema muscolare accusato da Wijnaldum. Per lui un infortunio al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ore l’olandese si sottoporrà a esami strumentali, che permetteranno di conoscere l’entità del problema accusato da Wijnaldum. Ecco le parole di Mourinho sugli infortunati: “Con lo staff abbiamo gestito bene la partita. Il cambio di Wijnaldum mi ha dato grandi problemi. La terza finestra dei cambi mi serviva sempre per Dybala nel caso di infortunio. Poi abbiamo aspettato i supplementari per una finestra extra. È andato tutto bene, ma io non gioco. Loro sudano, corrono e sono stati bravi. Guardando avanti, c’è Smalling infortunato, Wijnaldum infortunato”.

