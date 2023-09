Carlo Verdone ha una lunghissima carriera e i suoi film hanno fatto la storia del cinema. Nato a Roma il 17 novembre 1950, è attore, regista, sceneggiatore, personaggio televisivo e comico. E’ uno degli italiani più conosciuti e amati e dal 5 novembre 2021 su Amazon Prime Video si può vedere la serie “Vita da Carlo”: 10 episodi che – tra realtà e finzione – raccontano i suoi aspetti inediti, fra situazioni tragicomiche e affetti familiari. Se la sua carriera è molto conosciuta, vediamo qual è la vita privata di Carlo Verdone.

Carlo Verdone, vita privata del celebre attore romano

Chi è la sua ex moglie?

Per quanto riguarda la vita privata, Carlo Verdone è stato sposato per sedici anni (dal 1980 al 1996) con Gianna Scarpelli, persona molto riservata, su cui non si hanno molte informazioni. Oggi i due sono separati, ma non hanno mai legalmente divorziato. Pare che siano anzi riusciti a mantenere un buon rapporto, innanzitutto per il bene dei loro figli.

Chi sono i figli di Carlo Verdone

Gianna Scarpelli e Carlo Verdone hanno avuto due figli. Giulia Verdone, classe 1986, ha scelto di lavorare nel cinema ed è diventata assistente di produzione. Paolo Verdone, nato nel 1988, ha invece preferito la carriera diplomatica.

Chi è Silvia Verdone

Silvia Verdone, sorella di Carlo, è anche la moglie di Christian De Sica, amico e collega del regista e attore: i due quindi, oltre a essere uniti dal cinema, sono uniti anche in famiglia.

Le curiosità

A raccontare alcune curiosità sulla sua vita è lo stesso Carlo Verdone sul suo sito Internet: dorme sei ore a notte, soffre di agorafobia, è appassionato di fotografia, giardinaggio e classici latini. Ama collezionare i vinili. Il viaggio più bello che ha fatto è stato in Iran, mentre la meta dei suoi sogni è l’Islanda. La sua attrice del cuore è Anna Magnani, il regista preferito Orson Welles, il regista Fellini.