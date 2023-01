Claudia Gerini, chi è l’ex compagno Simon Clementi

Simon Clementi è l’ex compagno di Claudia Gerini, nota attrice italiana. Conosciamolo meglio

Claudia Gerini, chi è l’ex compagno

Il nome di Simon Clementi è stato reso noto nelle cronache rosa nel maggio 2019 perchè era assieme con la nota attrice Claudia Gerini. I due hanno stretto una relazione, ma si sono poi separarati nell’estate del 2021. I due, in particolare, si sono fidanzati dal 2019 e non è legato in alcun modo al mondo dello spettacolo, ma ha intrapreso la carriera di imprenditore.

La loro separazione, secondo i rumors, è stata dovuta anche al fatto che i due sono dovuti stare lontani per molti mesi a causa del lockdown, il che potrebbe aver avuto un impatto negativo sulla loro relazione.

Nuova fidanzata?

Clementi è stato osservato a Formentera con una nuova compagna, Fabrizia, che forse potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Leggi anche: Chi è Claudia Gerini

Ex compagno Claudia Gerini: lavoro

Simon Clementi, ex di Claudia Gerini, ha avviato una carriera imprenditoriale di successo ed è proprietario del rinomato bar “Jarro” nel centro della città. È proprietario, inoltre, dell’hotel Borgo Vista Lago a Trevignano Romano. Simon gestisce ed è proprietario di un portale di prenotazioni alberghiere online e si è specializzato nella personalizzazione dei soggiorni.

Matrimonio e figlia

Della sua vita privata sappiamo pochissimo, se non che è stato sposato una prima volta (ma poi è arrivato il divorzio). Ha inoltre una figlia, Mia.