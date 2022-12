Antonio Cassano oggi: moglie, figli, Bobo tv, carriera, opinionista

Antonio Cassano è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, che ha fondato assieme a Adani e Ventola la Bobo tv

Antonio Cassano oggi

Antonio Cassano è un ex calciatore italiano, attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Bari. Nato il 12 luglio 1982, ha 40 anni e assieme a Bobo Vieri, Lele Adani e Ventola hanno creato la Bobo TV. Il progetto viene trasmesso su Twitch e oggi, in occasione del mondiale del Qatar, è sbarcato anche sulla Rai dove vi è anche la presenza di ospiti speciali.

Nel corso della sua carriera calcistica di attaccante ha indossato, tra le altre, le maglie della Sampdoria, della Roma, del Parma, dell’Inter e del Milan, e ha smesso con il calcio nel 2018. All’estero ha giocato anche nel Real Madrid. La sua carriera è stata fortemente limitata da comportamenti e gesti discutibili, divenuti noti come cassanate.

Nel 2008 ha pubblicato la sua autobiografia, Dico tutto.

Bobo tv

L’ex attaccante ha fondato assieme a Adani e Ventola la Bobo tv; Antonio Cassano oggi fa il commentatore e si allena soprattutto grazie alla famiglia.

Moglie

Antonio Cassano ha conosciuto la pallanuotista Carolina Marcialis, sposata nel 2010. I due hanno avuto due figli: Christopher e Lionel, scelto in onore di Messi.

Covid

Risultato positivo al Covid tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, Antonio Cassano è stato ricoverato in ospedale a Genova per complicazioni legate proprio all’infezione.