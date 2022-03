Chi è Carola Puddu, ballerina al serale di Amici 21

Carola Puddu è una ballerina che ha ottenuto l’accesso al serale di Amici 21 condotto da Maria De Filippi. Conosciamola meglio.

Chi è Carola Puddu

Carola Puddu, sarda di origine, è nata a Selargius, in provincia di Cagliari, nel 2001. La sua passione per la danza e il sogno di diventare una ballerina l’accompagna da sempre, tanto è vero che a soli 9 anni supera il l’esame d’ammissione per entrare a far parte alla Scuola di Danza dell’Opera di Parigi.

I genitori portano la piccola in Francia nel 2010, convinti dalla maestra di danza del suo talento e che si poteva farle provare quel prestigioso test di ammissione. Carola, a soli nove anni, supera a pieni voti l’esame, vincendo una borsa di studio di sei mesi. Unica straniera (e prima sarda) a superare il turno di ammissione, Carola Puddu si trasferisce in Francia per inseguire il suo sogno. Attualmente è una concorrente di Amici 21 e il suo sogno è portare a casa questa vittoria.

Infortunio

Carola nella sua carriera di ballerina ha vissuto anche momenti difficili. A metà 2018 ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio al ginocchio motivo per cui ha smesso di ballare per diversi mesi.

Fidanzato

Carola Puddu è fidanzata? A quanto ne sappiamo per ora no, anche se non è un segreto la simpatia che c’è tra Carola e il cantante di Amici Luigi Strangis. Il ragazzo ha precisato di non volere costruire nulla con lei che vada oltre la semplice amicizia.