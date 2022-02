Matteo Salvini: figli, fidanzata, ex compagne

Matteo Salvini, segretario della Lega, è spesso sulle prime pagine dei giornali anche per vicende di gossip relative alla sua vita privata. Ecco chi sono fidanzata e figli di Matteo Salvini.

Matteo Salvini: i figli

Il leader della Lega ha due figli, avute con due donne diverse: Federico (2003) avuto con la ex moglie Fabrizia Ieluzzi e Mirta, nata nel 2012 dalla relazione con Giulia Martinelli. Riguardo a quest’ultima figlia Matteo Salvini ha dichiarato che non la vaccinerà contro il Covid.

Fidanzata

Matteo Salvini attualmente è fidanzato con la giovane Francesca Verdini (che è nata il 27 luglio 1992 e che ha quindi 29 anni). Francesca è la terzogenita di Denis Verdini, 70, esponente storico di Forza Italia e braccio destro di Silvio Berlusconi. I due si sono messi insieme nel 2019, e si sono conosciuti presso il ristorante PaStation di Roma. La ragazza, in un'intervista a Chi diretto da Alfonso Signorini, ha però smentito voci di un matrimonio imminente. "Non abbiamo fretta, possiamo aspettare" ha infatti dichiarato, rimarcando che di Salvini "apprezzo il suo essere diretto e concreto. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza".

Ex compagne

Matteo Salvini, prima di stare assieme a Francesca Verdini, ha avuto una storia importante con la showgirl e volto televisivo Elisa Isoardi durata tre anni. Parlando nella trasmissione televisiva di Verissimo, Isoardi ha rivelato che questa rottura con il leader della Lega l'ha fatta molto soffrire. "Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. E io ho sofferto. Con Matteo sono stati cinque anni d'amore bellissimi. Io l'ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell'amore che c'è stato. Sono stati anni bellissimi e dico grazie, ma ora ricomincio da me".

Oltre a Elisa Isordi, però, Matteo Salvini ha avuto altre due storie importanti. La prima è quella con Fabrizia Ieluzzi, dalla quale ha avuto il figlio Federico. I due, che si sono anche uniti in matrimonio, sono rimasti sposati per poco tempo (dal 2008 al 2010). I due si sono conosciuti quando Matteo Salvini era consigliere comunale a Milano e Fabrizia lavorava come giornalista radiofonica.

La seconda figlia, Mirta, Matteo Salvini l’ha avuta con Giulia Martinelli, avvocata comasca classe 1979 con cui è stato per quattro anni dopo la rottura con Fabrizia. Martinelli è un’esponente della Lega e lavora in Regione Lombardia.