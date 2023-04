Chi è Laura Chiatti, attrice e moglie di Marco Bocci

Chi è Laura Chiatti, attrice e modella che è poi emersa anche come conduttrice televisiva. È moglie di Marco Bocci e madre di due figli.

Chi è Laura Chiatti? Scopriamo qualcosa in più sull’attrice, modella e conduttrice televisiva italiana moglie di Marco Bocci. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Laura Chiatti, vita privata e carriera: esordi e successo

Laura Chiatti è un’attrice e modella italiana nata il 15 luglio 1982 a Castiglione del Lago. La sua carriera televisiva inizia nel 1994 quando parteciperà alla trasmissione Karaoke condotto da Fiorello. Nel 1996 vince il concorso di bellezza Miss Teenager per poi debuttare nel 2000 nella soap opera Un posto al sole e poi Compagni di scuola, Carabinieri, Diritto di Difesa, Incantesimo 7. Nel 2004 arriva nel set del film Come mai prima e recita nel film di Paolo Sorrentino nel 2006 L’amico di famiglia. Nel 2007 assieme a Riccardo Scamarcio è protagonista del film Ho voglia di te e nel 2008 recita nella pellicola Il mattino ha l’oro in bocca. Il 2010 ha un ruolo di primissimo piano nel film di Carlo Verdone Io, loro e Lara di Carlo Verdone.

Laura Chiatti in tv

Il debutto come conduttrice televisiva per Laura Chiatti arriva nel gennaio 2013 quando, al fianco anche di Max Giusti, guiderà il varietà di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi. Nel febbraio 2013 partecipa alla terza serata del Festival di Sanremo dove duetta con Al bano e nel 2014 è in Braccialetti Rossi nel ruolo di Lilia. Nel 2017 entra nel cast della serie televisiva Tangentopoli trasmessa da Sky Atlantic.

Vita privata: amori passati, Bocci, figli

Laura Chiatti ha avuto nel 2006 ha una relazione con Silvio Muccino. Con il modello e attore Francesco Arca quale ha convissuto a Perugia fino al 2009.

Laura, però, ha avuto anche altre relazioni. Dal 2010 al 2013, ha fatto coppia con il cestista Davide Lamma ma ha incontrato l’amore vero solo nel gennaio 2014. Assieme a Marco Bocci, infatti, ha avuto due figli: Enea e Pablo. Vivono assieme in Umbria in una villa.