Juventus, Vlahovic esce allo scoperto: “Ho passato un brutto periodo”

La sosta nazionali, nonostante rappresenti una “pausa forzata” per i club, può giovare a molti calciatori. Uno di questi è Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che, con la sua nazionale, ha ritrovato a tutti gli effetti il feeling con il gol.

La Serbia ha vinto infatti fuori casa contro il Montenegro, chiudendo sullo 0-2.

Juventus, Vlahovic parla del suo ultimo periodo

Le qualificazioni agli Europei 2024 possono rappresentare un ottimo banco di prova per diverse nazionali che hanno deluso ai Mondiali o che, al mondiale, non ci sono nemmeno andate, come l’Italia. La Serbia è invece andata malissimo, uscendo ai gironi senza aver mai vinto e con uno stato di forma imbarazzante.

Contro il Montenegro, però, la nazionale serba ha mostrato di avere voglia di rimettersi in gioco, vincendo 0-2 con la doppietta di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che, nell’ultimo periodo, aveva faticato a trovare la porta.

Il 23enne ha espresso un parere sulla gara, vinta da protagonista:

“Ci aspettavamo una partita difficile, e così è stato. Il Montenegro è un avversario importante e sapevamo ci avrebbe creato delle difficoltà. Siamo contenti della vittoria e di aver chiuso queste partite con 6 punti”.

Il serbo si è detto soddisfatto della vittoria e dei primi 6 punti ottenuti.

Lo stesso attaccante classe ’00 ha confessato di aver vissuto una situazione difficile:

“Juventus? Ora voglio tornare in Serie A. Voglio continuare allo stesso modo con il mio club. È stato un brutto periodo, ma ora va tutto bene”.

Bomber della Serbia e punto di riferimento offensivo della Vecchia Signora, Dusan Vlahovic vuole tornare a riprendere per mano la squadra, pronto a segnare con più continuità. Tra pochi giorni potrà tornare a vestire la maglia della Juventus e dimostrare quanto ipotizzato sulle sue voci. Il talento ex Fiorentina deve assolutamente ricominciare a fare quello per cui la società bianconera lo ha comprato: ovvero segnare.