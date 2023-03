Francesca Sbardella è la moglie di Bruno Astorre, senatore del Pd venuto a mancare il 3 marzo 2023.

Bruno Astorre, chi è la moglie Francesca Sbardella

Francesca Sbardella, 41 anni, è la moglie di Bruno Astorre, venuto a mancare in un ufficio del Senato della Repubblica il 3 marzo 2023. Sindaca di Frascati, ha frequentato le scuole medie e il liceo classico a Villa Sora e, dopo la laurea in Lettere, si è occupata di comunicazione. Nel suo curriculum ha anche un master in management pubblico e ha collaborato per nove anni con la presidenza del consiglio regionale del Lazio. Di se stessa, la sindaca si è raccontata dicendo: “amo leggere, visitare nuovi posti, il buon vino e il buon cibo. Amo gli animali e la natura. E soprattutto amo Frascati, alla quale ho scelto di dedicare il mio impegno e il mio entusiasmo per renderla una città decorosa, accogliente e sicura, valorizzando le sue potenzialità e le sue eccellenze”.

Carriera politica

Fin da quando era giovane, la politica è la sua passione. Nel 2005 era nei Giovani della Margherita e da lì è iniziato il suo percorso politico. È stata vice del sindaco dem di Frascati, Alessandro Spalletta. Nel corso della campagna per diventare sindaco, ha utilizzato lo slogan “Facciamo splendere Frascati”. Attualmente è la sindaca di Frascati.