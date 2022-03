Ezra Miller arrestato: l’attore di Flash accusato di molestie

Ezra Miller arrestato: attore di fama mondiale per interpretare il ruolo di Flash al Cinema, si è reso protagonista in negativo.

Ezra Miller arrestato: l’attore americano famoso per interpretare il ruolo di Flash, si è reso protagonista in negativo di una brutta vicenda, non finita bene.

Ezra Miller arrestato

L’attore Ezra Miller dopo la mezzanotte del 28 marzo è stato arrestato dalla polizia di Hilo, principale centro abitato dell’isola di Hawaii. L’attore non è la prima volta che si rende protagonista in negativo di condotte violente.

Già nell’aprile del 2020 Miller aveva suscitato scalpore con la diffusione di un video in cui veniva riconosciuto mentre afferrava per il collo una donna in un bar di Reykjavik, in Islanda, trascinandola a terra per alcuni metri.

Un video di soli sette secondi che ha però fatto il giro del mondo.

L’attore di Flash accusato di molestie

L’attore di Flash ma anche di Animali Fantastici e dove trovarli, ha ricevuto le accuse di condotta disordinata e molestie ed è stata fissata una cauzione di 500 dollari, pagata la quale l’attore è stato rilasciato.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’attore si trovava in un bar di Hilo e, forse per colpa dell’eccessivo uso di alcol ha perso la testa.

“Domenica 27 marzo, alle 23.30, gli agenti di pattuglia di South Hilo hanno risposto a una segnalazione relativa a un cliente molesto in un bar di Silva Street. Nel corso della loro indagine, la polizia ha determinato che l’uomo, successivamente identificato come Ezra Miller, si è innervosito mentre i clienti del bar avevano cominciato a cantare al karaoke.

Miller avrebbe iniziato a urlare oscenità e addirittura afferrato il microfono dalle mani di una donna di 23 anni che stava cantando al karaoke per poi scagliarsi contro un uomo di 32 anni che stava giocando a freccette. Il proprietario del bar avrebbe ripetutamente chiesto a Miller di calmarsi senza ottenere alcun risultato” rendendo quindi fondamentale l’intervento delle Forze dell’Ordine hawaiiane e un suo arresto.

