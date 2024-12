Anitec-Assinform accoglie nuovi soci per un settore ICT in espansione

Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che rappresenta le principali imprese dell’ICT e dell’elettronica di consumo operanti in Italia, rafforza il proprio ruolo con l’ingresso di 8 nuovi soci nell’ultimo semestre del 2024. Tra le nuove adesioni figurano nomi di rilievo come Associazione ABIE, ADECCO ITALIA, AMAZON WEB SERVICES, DIGITAL ANGELS, ITEKNO, MARGOTTA MEDICAL, SALESFORCE.COM ITALY, TOMWARE che testimoniano la dinamicità e la crescente importanza del settore digitale.

“L’ingresso, nell’ultimo semestre, di otto nuovi e importanti soci conferma il ruolo centrale della nostra Associazione come interlocutore verso le istituzioni e canale privilegiato per le aziende che vogliono guidare l’innovazione digitale del Paese,” ha dichiarato Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform. “Come evidenziano gli ultimi dati del rapporto Il Digitale in Italia 2024, il mercato digitale italiano continua a crescere e trasformarsi: nel primo semestre del 2024 ha registrato un incremento del 2,9% e si prevede una crescita a fine 2024 del 3,4%, per un valore di 81,4 miliardi di euro, con il Cloud Computing e l’Intelligenza Artificiale che registrano le dinamiche di crescita più marcate. La trasformazione digitale della nostra economia prosegue, quindi, anche in un contesto economico di forte tensione a livello internazionale, a conferma dell’esigenza di puntare sull’innovazione, sulle nuove tecnologie e sui dati per restare competitivi ed essere pronti ad affrontare le sfide che ci attendono. Siamo felici della crescita della nostra associazione e nel 2025 lavoreremo ancora con più impegno per supportare le imprese e far sì che il digitale si consolidi come un volano di sviluppo, prosperità e opportunità per tutti noi.”