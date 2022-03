Chi è Barù: famiglia, studi, fidanzate, Jessica Selassiè

Chi è Barù, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, uno dei finalisti del Grande Fratello Vip 6? Enologo e appassionato di cucina, è già comparso in tv in diverse occasioni. Ecco chi è Barù, nipote anche di Costantino della Gherardesca.

Chi è Barù: vita privata e studi

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, detto Barù, è il discendente della nobile famiglia Gaetani dell’Aquila d’Aragona. A soprannominarlo in questo modo pare sia stato il padre, che scherzosamente pensava che lui appartenesse a “una nuova specie di essere vivente”.

La data e il luogo di nascita di Gherardo Gaetani non si conoscono. Si presume che sia venuto al mondo negli anni ottanta, e che poi si sia trasferito in Svizzera per studiare in un collegio insieme allo zio Costantino della Gherardesca, di qualche anno più grande di lui. Successivamente, nel 1995, Barù si trasferisce negli Stati Uniti insieme alla mamma e alla sorella a Lake Tahoe, tra il Nevada e la California.

Mentre studia si dedica allo sport, pratica lotta libera e football, e grazie al suo curriculum studentesco ottiene un posto all’Università di San Diego dove si laurea in storia nel 2004.

In seguito si specializza in enologia.

I reality show di Barù

A seguito della specializzazione in Enologia, Barù viaggia molto (andando dall’Argentina, all’Australia) e nel 2012 diventa noto in televisione per la sua partecipazione, con lo zio Costantino, alla prima edizione di Pechino Express, condotta dal Principe Emanuele Filiberto (arrivando al terzo posto).

Successivamente è stato giudice del programma Cuochi e Fiamme ed ha poi deciso di partecipare alla edizione del Grande Fratello Vip 6 dove è entrato il 20 dicembre 2021 ed è stato poi eletto finalista dal pubblico.

La carriera in televisione

Barù è stato ospite in questi anni in diversi salotti televisivi: da Quelli che il Calcio a Detto e Fatto. E poi si è dedicato con più assiduità al mondo del food e ai cooking show. In particolare, il nobile discendente ha condotto Barù Gira l’Italia con Paolo Senesi, è stato giudice di Cuochi e Fiamme, e conduce attualmente un tg di food news.

La vita privata di Barù

Sul Instagram (IG @barulino), Barù conta oltre 26mila follower ed è diventato un food influencer. Con i suoi fan condivide consigli e ricette, ma raramente contenuti circa la sua vita privata. Sul suo profilo, infatti, non ci sono foto recenti che fanno pensare che al momento sia fidanzato. In passato ha avuto una relazione con Victoria Cabello, finita nel 2013. Forse il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia sarà l’occasione giusta per raccontare qualcosa in più anche di questo aspetto della sua vita.

Gf Vip, il flirt con Jessica Selassiè

Al Grande Fratello Vip 6 Barù ha stretto una particolare amicizia con la principessa Jessica Selassiè, che qualcuno pensa possa evolversi in una storia d’amore. Barù a tal riguardo ha sempre negato la possibilità, ma Jessica è desiderosa di frequentarlo anche fuori dalla casa. I fan hanno battezzato la nuova coppia Jerù, ma tra i due sembra non funzionare.

Tuttavia durante la permanenza nella casa del Gf Vip i due hanno avuto diversi momenti di abbracci e coccole che fanno sperare i fan.