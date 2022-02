Jerù: a che punto è il rapporto tra Jessica e Barù?

Tra la principessa Jessica Selassiè e Barù il rapporto è sempre più altalenante e non si capisce bene quale sarà il punto di approdo. Ma cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip? Jerù diventerà una coppia?

Jerù, la fisione tra Jessica e Barù

Nonostante Jessica e Barù non siano ufficialmente fidanzati, più che altro per volontà di Barù, i due sembrano sempre più uniti e pare che si avvicinino giorno dopo giorno l’uno all’altro.

Barù, se da un lato continua a sostenere che non vuole aprire nessuna storia con la principessa, dall’altro invece si tradisce cercandola e andandola ad abbracciare in più di un’occasione. “Mi trovo bene con lei, è simpatica ed è una brava ragazza, ma niente di più”, continua ad affermare il concorrente. Dal punto di vista delle azioni, però, le cose sembrano un po’ diverse. La ragazza infatti, per cercare di avvicinarsi a lui, lo starebbe ricoprendo di attenzioni (prima tra tutte la pedicure) e questo in parte sta avendo effetto.

Jessica a Barù: “Ecco cosa voglio…”

In un momento in cui i due si sono trovati seduti l’uno vicino all’altro, Jessica si sarebbe spinta un po’ di più oltre del previsto e avrebbe confessato a Barù qualcosa di importante. “Voglio baciarti…” avrebbe infatti rivelato la principessa al food blogger. Barù però, d’altro canto, ha rifiutato l’offerta in modo ironico (“Io ho tante voglie..”) e ha poi spiegato la sua visione ad altri inquilini.

“Se avessi voluto, avrei già baciata. Non voglio aprire nessuna storia qui in casa con lei” avrebbe poi ribadito. Siamo sicuri che riuscirà a mantenere questa posizione fino alla fine della trasmissione? Sarà solo il tempo a dirlo.