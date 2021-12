Chi è Luisa Ranieri: marito, figli, genitori, Massimo Ranieri

Chi è Luisa Ranieri? L’attrice e conduttrice napoletana con esperienza nel cinema, nel teatro e in televisione. Interpreta zia Patrizia in È stata la mano di Dio, film autobiografico di Paolo Sorrentino. Tutto su vita, carriera, marito figli e genitori dell’attrice. È imparentata con Massimo Ranieri?

Chi è Luisa Ranieri, vita e carriera

Luisa Ranieri ha 48 anni, ed è nata a Napoli il 16 Dicembre 1973. Ha fatto il suo esordio al cinema con il film Il principe e il pirata, commedia romantica di Leonardo Pieraccioni. È inoltre il volto di una famosissima campagna pubblicitaria di Nestea: è lei a recitare il tormentone “Antò, fa caldo”. Negli anni successivi partecipa a molte serie televisive, tra cui Maria Goretti, La omicidi, Cefalonia e O’ Professore. L’attrice continua a comparire anche sul grande schermo, recitando in SMS – Sotto Mentite Spoglie di Vincenzo Salemme, Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati e Maldamore, affiancata dal marito Luca Zingaretti. Nel 2021 ottiene il ruolo di protagonista nella fiction Rai Le indagini di Lolita Lobosco e il ruolo di zia Patrizia nell’ultimo film di Paolo Sorrentino, l’autobiografia che racconta l’adolescenza del regista È stata la mano di Dio. Luisa Ranieri aggiorna i propri ammiratori sulla sua carriera tramite il suo profilo instagram, che conta quasi 400mila follower.

Vita privata: marito e figli

Luisa Ranieri è sposata con l’attore Luca Zingaretti, storico volto del Commissario Montalbano, con il quale è legata dal 2005. La coppia di attore si è sposata con rito civile nel 2012, in Sicilia. Hanno avuto insieme due figlie: la più grande Emma, è nata nel 2011, mentre la più piccola, Bianca, è nata nel 2015.

I genitori di Luisa Ranieri: è imparentata con Massimo Ranieri?

Luisa Ranieri non ha nessun legame di parentela con Massimo Ranieri. Il celebre cantante, infatti, usa uno pseudonimo: il suo vero nome è Giovanni Calone. L’attrice è stata spesso accostata erroneamente anche all’allenatore di calcio ed ex calciatore Claudio Ranieri. Anche lui non è imparentato in alcun modo con lei. La sua vera figlia, Claudia Ranieri, è sposata dal 2013 con Alessandro Roja, coprotagonista di Romanzo Criminale.

I veri genitori di Luisa Ranieri si separarono quando lei era ancora piccola, a soli 8 anni. L’attrice non ha conosciuto bene il padre, morto quando aveva 24 anni: “Mi è mancato l’amore di mio padre. Mi sarebbe piaciuto conoscerlo meglio”. In compenso, ha avuto modo di conoscere e di creare un ottimo rapporto con il compagno di sua madre, anche lui venuto a mancare