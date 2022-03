Chi è Antonio Medugno: fidanzata, vita privata, Grande Fratello Vip, Uomini e Donne

Chi è Antonio Medugno, modello napoletano molto popolare anche su Tik Tok, concorrente del Grande Fratello Vip 6? Scopriamo tutto sulla sua vita privata.

Chi è Antonio Medugno

Antonio Medugno, classe 1998, è un modello napoletano che ha raggiunto la popolarità grazie all’uso dei social network e di Tik Tok.

Uomini e Donne

Alto alto 1,85 metri e con capelli e occhi castani, ha raggiunto la popolarità grazie a Uomini e Donne (programma dove fu corteggiatore della tronista ed ex Miss Italia Clarissa Marchese).

Antonio è il più grande di tre fratelli e ha anche una sorellina più piccola.

Carriera

A rendere Antonio Medugno famoso è stato il social network Tik Tok, grazie al quale quale si è affermato grazie alla sua capacità di raccogliere followers. Successivamente ha aperto anche un account sul social network Instagram, trampolino di lancio ulteriore per la sua carriera da modello. La moda, fin da quando era molto giovane, è sempre stata la sua passione e da circa quattro anni è riuscito a farsi conoscere come modello.

Tra le illustre passerelle che ha potuto calcare ricordiamo quelle di Richmond, Moschino.

Grande Fratello Vip 6

Antonio Medugno è stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente al Grande Fratello Vip 6.

Per il suo fascino e per il successo ottenuto sui social, il direttore di Chi gli ha proposto l’ingresso nella casa più spiata d’Italie. Qui ha attraversato anche momenti difficili, come lui stesso ha raccontato, chiedendo anche di poter lasciare il reality show. “Questa settimana ho risentito di alcune problematiche fisiche. Mi sento vulnerabile psicologicamente”.

Sono stati il papà e il fratello a farli cambiare idea. “Amore di babbo, non mollare.

Ti prego, non fare così. Fuori c’è tanta gente che vuole che tu resti dentro. Sii forte come sei sempre stato”, ha detto il padre. Anche il fratello lo ha incoraggiato: “Voglio solamente che non molli”.

Vita privata di Antonio Medugno: fidanzata

Antonio Medugno è il più grande di 3 figli: ha un fratello di 20 anni e una sorella di 9. Per quanto riguarda la vita privata, ci sono vari rumors su una sua presunta fidanzata (Giulia D’Urso oppure Silvia?) nonché alcuni gossip su una sua frequentazione con Clarissa Selassié, una delle tre sorelle Selassié diventate famose grazie al GF Vip.