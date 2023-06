La Juventus potrebbe rinunciare alla Conference League: per quale motivo?

Il mondo del calcio non si ferma mai e a dimostrarlo sono le moltissime notizie che arrivano ogni giorno. La Juventus potrebbe rinunciare alla Conference League, unico spiraglio d’Europa in vista della prossima stagione.

Ma per quale motivo questa scelta?

Conference League, la Juventus potrebbe rinunciare all’Europa

Arrivata settima in classifica – a causa della definitiva penalizzazione di 10 punti – la Juventus si è assicurata un posto in Conference League, “accontentandosi” della terza competizione per importanza, dopo Champions ed Europa League. Senza penalità, la Vecchia Signora avrebbe ottenuto un pass per la coppa dalle grandi orecchie, chiudendo al terzo posto.

Ma ormai si è deciso così e la società bianconera sta ragionando sul suo futuro. Eppure semba che la Juventus potrebbe rinunciare alla Conference League, l’unico spicchio che richiama l’Europa in vista della prossima stagione. Ma per quale motivo tutto questo?

Stando a quanto riportato da Tuttosport, la società bianconera e la UEFA – con Ceferin come presidente – si starebbero accordando per trovare il giusto comprompesso e archiviare definitivamente il fasciolo legato alle violazioni per cui è accusata la Juventus, sia sulle licenze che sulla questione plusvalenze. Per far sì che tutto venga “dimenticato”, alla compagine di Torino è stata la rinuncia volontaria della Conference League, che comunque risulterebbe un “passatempo”, così da poter “scontare la pena” e non partecipare alle competizioni europee per un anno.

Questa decisione porterebbe a pro e contro: disputare la Conference League permetterebbe alla Juventus di allenare i giovani e pensare anche di vincere la competizione, qualificandosi all’Europa League. Di contro dovrebbe pagare ancora per gli “illeciti”. Rinunciandovi potrebbe perdere alcuni importanti tasselli, ma tornare a vincere in campionato e in Coppa Italia, lasciandosi alle spalle questo spiacevole capitolo.

Perciò, oltre alle obbligazioni pecuniarie, la Juventus deve prendere una decisione, consapevole delle conseguenze in entrambi i casi.

