Donnalisi di nuovo in crisi al Gf Vip: è rottura definitiva?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria di nuovo in crisi. E la Casa torna nuovamente a dividersi nei diversi gruppi.

Donnalisi in crisi: è rottura?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria di nuovo in crisi. La ragazza infatti, sfogandosi con i suoi compagni, torna a parlare del suo rapporto con Edoardo con il quale continuano ad esserci screzi soprattutto per le amicizie diverse nella casa. “Adesso che non sto più con Edoardo io avrò meno problemi” ha infatti detto, mostrandosi molto risentita e additando il VIP di essere la causa dei suoi malumori. La coppia dei Donnalisi, dunque, continua a vivere un rapporto altalenante: è la fine definitiva di una relazione o riusciranno a rincontrarsi e fare pace?

L’accusa di Antonella

La schermitrice, in poche parole, accusa il gruppo degli spartani di parlarle alle spalle. “Io sto male stando con lui se sta con queste persone” dice molto indispettita e Davide, che l’ha ascoltata con attenzione, le dice che la situazione è “come un cane che si morde la coda” .Antonella, che è a rischio eliminazione, dice che è ad un un punto difficile della sua storia con Edoardo e di non accettare il fatto che il VIP, dal suo punto di vista, metta al primo posto gli amici piuttosto che lei, “Questo non è amore” conclude molto dispiaciuta.