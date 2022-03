Chi è Alice De Carlo: vita privata, fidanzato dell’attrice di Doc – Nelle tue Mani

Chi è Alice De Carlo: attrice giovane affetta da Sindrome di Down. Esordio in televisione in due importanti fiction della Rai.

Chi è Alice De Carlo: la giovane di attrice di origini romane è affetta da Sindrome di Down. Si è avvicinata alla recitazione ed ha esorditi in une due importanti fiction televisivi sulla Rai.

Chi è Alice De Carlo: vita privata

Alice De Carlo è nata a Roma nel 1996. La sua carriera di attrice è nata partecipando per curiosità e per caso a un provino. La sua prima importante esperienza in televisione è stata nella miniserie Rai “Ognuno è perfetto”, dove interpreta Tina, una ragazza albanese che lavora nel reparto packaging di una fabbrica di cioccolato.

Tra le sue passioni, oltre alla recitazione ci sono la famiglia ma soprattutto la danza, una disciplina che vorrebbe approfondire di più, come lei stesso ha dichiarato: “Amo ciò che mi rende felice, la mia famiglia, Gabriele, la danza, il mio lavoro! – ha spiegato su Instagram -. Nella vita vorrei proprio fare la ballerina!”.

La ragazza è affetta da Sindrome di Down, ma per la sua vita e il suo percorso professionale non rappresenta un ostacolo.

“Me ne frego di avere un cromosoma in più o in meno. Sono una ragazza normale, che vive come tutte le altre” ha dichiarato in un’intervista.

Alice De Carlo: fidanzato

Alice è fidanzata con l’attore Gabriele Di Bello, conosciuto sul set della serie Ognuno è perfetto, dove lui ha interpretato il ruolo di Rick, di cui lei si innamora. Il loro legame è nato circa 6 anni fa, sul set del docu-reality Hotel 6 stelle e ancora oggi sono felici ed innamorati insieme.

“Lui mi ha conquistato con il suo bellissimo sorriso e con i suoi meravigliosi occhi – ha raccontato in un’intervista Alice -. C’è stato un colpo di fulmine, con lui non mollo mai. Non solo sono innamorata di lui ma se potessi lo bacerei tutto il tempo”.

Attrice di Doc – Nelle tue Mani

Un’altra importante esperienza in tv è stata serie tv Doc – Nelle tue mani, rivestendo i panni della sorella gemella del dottore Lorenzo, interpretato da Gianmarco Saurino.

LEGGI ANCHE: Doc Nelle tue mani 3: ci sarà? Quando?