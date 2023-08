Chi era Bray Wyatt, wrestler morto a 36 anni: vero nome, malattia, famiglia

Bray Wyatt, stella del wrestling statunitense noto anche come “The Fiend”, è deceduto a soli 36 anni a causa di un infarto.

Bray Wyatt, il cordoglio dei colleghi wrestler

In molti in queste ore lo stanno ricordando. E’ stato l’ex collega Paul Michael Levesque, alias Triple, a dare la notizia “Ho appena ricevuto una chiamata dal Hall of Famer della WWE Mike Rotunda che ci ha informato della tragica notizia che il membro a vita della nostra famiglia WWE Windham Rotunda – noto anche come Bray Wyatt – è morto improvvisamente nella giornata di oggi”

“Conosciuto per le sue performance accattivanti e l’incredibile presenza sul ring, Wyatt è stato una superstar determinante della sua generazione”, è il comunicato della federazione del WWE che esprime condoglianze alla famiglia.

Queste invece le parole di The Rock, l’attore Dwayne Douglas Johnson: “Ho il cuore spezzato dalla notizia della morte di Bray Wyatt. Ha sempre avuto un enorme rispetto e amore per lui e per la famiglia Rotunda. Mi è piaciuta la sua presenza, i promo, i ring work e la connessione con l’universo WWE . Personaggio davvero unico, interessante e raro, difficile da creare nel nostro folle mondo del wrestling professionistico” .

Bray Wyatt: vero nome e carriera nel wrestling

Il vero nome di Bray Wyatt era Windham Lawrence Rotunda. Nato il 23 maggio 1987 a Brooksville, Florida, è stato per due volte WWE Universal Champion nella World Wrestling Entertainment, una volta WWE Champion, una volta SmackDown Tag Team Champion come leader della Wyatt Family e una volta Raw Tag Team Champion con Matt Hardy.

La famiglia di Bray Wyatt

Bray Wyatt proveniva da una famiglia di lottatori professionisti: suo nonno Blackjack Mulligan, il padre Mike Rotunda, gli zii, Barry e Kendall Windham. Wyatt lascia la sua ex moglie, Samantha Rotunda, e le loro due figlie e la sua nuova compagna, JoJo Offerman, dalla quale aveva avuto altri due figli.

Di cosa è morto Bray Wyatt

Quali erano le condizioni di salute di Bray Wyatt? La sua ultima apparizione risaliva alla Royal Rumble del 2023 ma da mesi mancava dal ring. Aveva contratto il Covid, poi aveva manifestato problemi cardiaci. Il 24 agosto l’infarto fatale. “Mi è stato dato il permesso di rivelare che all’inizio di quest’anno Windham Rotunda (Bray Wyatt) ha contratto il Covid e che questo gli aveva provocato un problema cardiaco” si legge nel tweet del giornalista Sean Ross Sapp di Fightful.com. “Da allora si erano fatti dei progressi notevoli in vista del suo ritorno e del suo recupero. Purtroppo però oggi ha avuto un infarto ed è venuto a mancare”.