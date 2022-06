GP Canada, Fernando Alonso vuole vincere per avere un nuovo record

Al GP Canada Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo in Formula 1, punta ad un nuovo record. In carriera si è già laureato due volte campione del mondo di Formula 1 (2005 e 2006) con la scuderia Renault, dopo un periodo in cui si è ritirato dalle piste della F1, ha trionfato a Le Mans 2018, 2019 e Daytona 2019.