Donnarumma rapinato in casa insieme alla compagna: legati e picchiati. Quant’è il bottino?

Donnarumma e la compagna Alessia Elefante sono stati aggrediti e derubati mentre si trovavano nella loro casa di Parigi. Secondo le notizie che arrivano dalle testate francesi i due sarebbero stati addirittura legati e picchiati dai ladri. Un vicenda che ha scosso molto il portiere del Psg e la sua fidanzata.

Donnarumma rapinato in casa insieme alla compagna

Gigi Donnarumma è stato rapinato mentre era nella sua casa di Parigi insieme alla sua compagna Alessia Elefante. Tanta paura per i due italiani che sono stati aggrediti e non solo derubati. I due vivono nell’ottavo arrondissement della capitale francese. Nel 2017 i due sono andati a convivere insieme dopo oltre un anno di relazione a distanza.

Legati e picchiati: quant’è il bottino?

Donnarumma e la sua compagna sono stati prima picchiati e poi legati mentre i ladri sarebbero riusciti a portare via un bottino da 500mila euro. Tuttavia, il portiere del Psg e la sua compagna si sono liberati e sono scappati nella notte in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione. Il personale della struttura ha quindi allertato le forze dell’ordine. In seguito, il portiere italiano e la sua fidanzata sono stati portati in ospedale per sottoporsi ad accertamenti e cure. La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un’indagine su questa vicenda. I ladri sarebbero ancora in fuga con il bottino come riportano i media francesi.

