Santa Barbara è la protettrice dei Vigili del Fuoco e viene festeggiata il 4 dicembre. Per l'occasione ecco il messaggio della Meloni.

Santa Barbara è la protettrice dei Vigili del Fuoco e il 4 dicembre viene festeggiate e ricordata dal Corpo. Per l’occasione è arrivato un messaggio anche dalla premier Giorgia Meloni.

Santa Barbara, perché è la protettrice dei Vigili del Fuoco?

Il 4 dicembre si festeggia Santa Barbara che è la protettrice del Corpo dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano “in pericolo di morte improvvisa”. La si festeggia il 4 dicembre perché in questa data nel 306 morì martire, torturata secondo la leggenda con il fuoco.

“Barbara è particolarmente invocata contro la morte improvvisa (allusione a quella del padre, secondo la leggenda); in seguito la sua protezione fu estesa a tutte le persone che erano esposte nel lavoro al pericolo di morte istantanea, come gli artificieri, gli artiglieri, i carpentieri, i minatori; oggi venerata anche come protettrice dei Vigili del Fuoco. Nelle navi da guerra il deposito delle munizioni è denominato ‘Santa Barbara’”, si legge sul sito dei Vigili del Fuoco.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il messaggio della premier Meloni

Per l’occasione anche la premier Giorgia Meloni ha voluto mandare un messaggio al corpo dei Vigili del Fuoco: “Nel giorno in cui si ricorda la loro patrona Santa Barbara, voglio rivolgere il mio più sentito e grato augurio ai Vigili del Fuoco, alla Marina Militare, agli Artiglieri e ai Genieri dell’Esercito, per l’impegno con il quale svolgono il loro prezioso servizio. Siete il nostro orgoglio”.