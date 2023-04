Piqué contro i fan di Shakira: “Minacce di morte, non hanno una vita”

Gerard Piqué critica l’ex Shakira, l’attacco ai suoi fan: “Non hanno una vita, mi sono arrivate minacce di morte. Sono come automi”. L’ex calciatore contro la cantante e il suo seguito dopo la revenge song ai suoi danni: “Nessuno pensa mai alla persona dall’altra parte”.

Piqué contro Shakira, l’attacco ai fan della cantante: “Non hanno una vita”

La guerra a distanza tra Gerard Piqué e Shakira non si ferma mai. L’ex stopper del Barcellona è tornato a parlare della sua ex compagna in un’intervista concessa al noto streamer Romero. Piqué ha criticato duramente la cantante colombiana, rea di averlo messo alla berlina con una diss track ai suoi danni. Nella canzone, Shakira è stata velenosissima, non risparmiandosi qualche battuta sulla nuova compagna del calciatore, la 22enne Chiara Chia Martì: “Valgo due volte un 22. Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio. Ah, tanta palestra/Ma allena un po’ anche il cervello”.

“Sì, sì, tutto molto bello, il ‘beef’, le bordate che si tirano.” -ha spiegato Piqué, molto infastidito- “Tutto il modo che ti applaude, che ti dice che sei la numero uno eccetera. Però nessuno pensa all’altra persona, a quella che riceve il ‘beef’, alla sua salute mentale. Dove dobbiamo arrivare? Al punto che qualcuno si suicidi per poi dire ‘Ah, abbiamo esagerato’? Sono molto deluso di come va il mondo. Anche per quella canzone non ho affrontato momenti facili nell’ultimo periodo. L’anno passato è stato duro, la mia ex è latinoamericana“.

In particolare l’ex calciatore si è scagliato contro i fan di Shakira, che dopo la canzone hanno cominciato ad attaccarlo sui social: “Tu non sai cosa mi è arrivato addosso sui social dai suoi fans. Cose incredibili, assurde, minacce di morte. Non m’importa nulla, davvero, zero. Sono degli sconosciuti che non hanno una vita. Che importanza devi dar loro? Zero. Non li incontrerai mai nella tua vita, sono delle specie di robot, non possono condizionarti. Bisogna dare valore alle cose importanti, non a questo tipo di reazioni. A me sinceramente non me ne frega nulla”.

La risposta di Shakira, come ha reagito?

Non si è fatta attendere la risposta di Shakira alle dichiarazioni dell’ex compagno. La cantante ha replicato con un tweet molto conciso in cui si dichiara orgogliosa delle proprie origini, in riferimento al commento di Piqué: “Sono orgogliosa di essere latinoamericana”. Nelle ultime ore la cantante ha anche annunciato di aver lasciato Barcellona insieme ai suoi figli: “Oggi iniziamo un altro capitolo alla ricerca della loro felicità. Grazie a tutti coloro che mi hanno incoraggiata, che hanno asciugato le mie lacrime, ispirato e fatto crescere”.