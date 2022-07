Pippo Baudo come sta? Il figlio torna dall’Australia per stargli vicino

Da diversi mesi non lo si vede in tv: come sta Pippo Baudo? Il figlio Alessandro torna dall'Australia per stargli vicino

Da diversi mesi non lo si vede in tv e ha dovuto declinare varie richieste di ospitate. Ma come sta ora Pippo Baudo?

Pippo Baudo come sta?

L’86enne conduttore sarebbe abbastanza in forma, ma è alle prese con dei problemi al ginocchio. Alessandro, figlio di Baudo che era in Australia, ha spiegato al settimanale Di Più che suo papà «ha la sua bella età, ma la tempra è forte e la voce squillante.

Ho deciso di lasciare l’Australia per arrivare a Terni, dove abita mio padre. Per me è anche un modo per dirgli: “Sono vicino a te, se hai bisogno chiama e corro“». Una decisione che avrebbe fatto molto felice uno dei re della televisione italiana.

Chi è Alessandro, il figlio di Baudo

Il figlio di Pippo Baudo, Alessandro Baudo, è stato ufficialmente riconosciuto da parte di Pippo Baudo solo nel 2000, dopo il test del Dna. Da quel momento, Alessandro prese il cognome Baudo e la sua vita oggi è in Australia come musicista.

Alessandro, nato nel 1962, è nato da una relazione extraconiugale della madre Mirella Adinolfi (sposata all’epoca con l’ex dirigente Rai, Tullio Formosa) con Pippo Baudo.