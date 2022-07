Meteo fine luglio, weekend temporalesco: ad agosto torna il caldo africano

Meteo per la fine di luglio: weekend con forti temporali, ad Agosto ritorna l’anticiclone africano. Secondo IlMeteo.it, la parentesi di fresco e pioggia è destinata a durare poco. Le temperature si rialzeranno dopo il weekend.

Meteo fine luglio, le previsioni per il weekend: forti temporali al Nord

Luglio si chiude con una serie di forti temporali, per poi dare spazio ad agosto e al ritorno del caldo africano. Secondo gli esperti di IlMeteo.it, infatti, l’ultimo weekend del mese sarà caratterizzato da un peggioramento dei temporali che han colpito le regioni del Nord negli ultimi giorni.

Questo graduale aggravamento comincerà nel pomeriggio di venerdì 29 luglio. Tempeste e grandine interesseranno il Nordovest, soprattutto nelle zone alpine e prealpine, per poi spostarsi nel Nordest in serata. Con il passare dei giorni la pressione continuerà ad aumentare, fino al ritorno di un clima soleggiato su tutto il paese. Gli ultimi temporali si avranno nel Triveneto, di sabato mattina. Nel resto del paese, a parte qualche rovescio sugli Appennini per Sabato 30, prevarranno il sole e il caldo.

Domenica sarà una giornata soleggiata, ma senza temperature eccessive.

Agosto, l’anticiclone africano incombe: torna il grande caldo

La prossima settimana sarà caratterizzata dal graduale ritorno del grande caldo. Ad agosto, infatti, l’anticiclone africano tornerà ad abbattersi sull’Italia, portando ad un drastico aumento delle temperature a partire da mercoledì 3. Le temperature massime torneranno a sfiorare picchi sui 40°C in diverse zone del paese, come le Isole, l’entroterra del Centro e la Pianura Padana.

Temperature altissime anche nel resto del paese, soprattutto nella zona tirrenica. Il caldo africano accompagnerà l’Italia almeno fino alla fine della prima settimana di agosto, con lievi segnali di cambiamento che potrebbero apparire solo agli inizi della successiva.