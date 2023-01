Belen-Stefano De Martino, la coppia è in crisi? “Non c’è armonia”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? Secondo alcune voci di corridoio la coppia pare sul punto di separarsi di nuovo, ad un anno dall’ennesimo ritorno di fiamma. Il conduttore, per ora, nega tutto. Qual è la verità?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, c’è aria di crisi? Le fonti: “Non c’è più armonia”

Ennesimo scoglio nella storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, una nuova crisi avrebbe messo in bilico la loro relazione. Non sarebbe una novità per Belen e Stefano, che da anni sono protagonisti di un costante tira e molla, tra separazioni improvvise e ritorni di fiamma. Chi è sicuro di questo possibile allontanamento è Amedeo Venza, influencer e opinionista specializzato in gossip. “Mi fanno notare che potrebbe esserci di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen!” -spiega il blogger- “Lui non si vede più a casa di lei e la Rodriguez non mette più i like e i commenti sotto i post di De Martino! Ho raggiunto telefonicamente una persona vicina al fratello e mi è stato detto che non c’è proprio tutta questa armonia tra i due“.

Poco tempo dopo gli ha fatto eco anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che è però entrando più nel dettaglio con un’ipotesi sulla causa della crisi. La frattura tra Belen e Stefano sarebbe stata provocata da una tresca del conduttore con nientemeno che Alessia Marcuzzi: “Se De Martino e la Marcuzzi hanno avuto davvero una relazione? Scappatelle e una mini relazione clandestina durata mesi e mesi. 100% vero. Con Belen si odiano”.

De Martino smentisce il flirt con la Marcuzzi: “La più grande fake news”

Da parte sua, Stefano De Martino ha sempre negato le voci di flirt con l’ex conduttrice de Le Iene: “Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini…Vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro“.