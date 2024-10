Chi è Marialuisa Jacobelli, presunto nuovo flirt di Francesco Totti

Voci di flirt tra Totti e la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Lei non smentisce. Figlia d’arte, i suoi numeri sui social e la storia con Mbappé

Le voci di un nuovo flirt tra Francesco Totti e la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli stanno facendo molto discutere. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, in edicola da domani, la coppia è stata paparazzata in una sequenza fotografica esclusiva mentre entrava in un hotel romano e ne usciva dopo circa un’ora e mezza. Come da consuetudine, l’ex capitano della Roma era accompagnato da un amico, ma la presenza della Jacobelli non è passata inosservata. Alla domanda del giornalista, Jacobelli ha dapprima lasciato intendere la verità con una frase sibillina: «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente», per poi confermare apertamente il presunto flirt con un netto «Sì»​

La notizia ha subito catturato l’attenzione dei media, considerando che Totti, dopo la fine della lunga relazione con Ilary Blasi, sembrava aver trovato stabilità con Noemi Bocchi. Tuttavia, questo nuovo sviluppo solleva dubbi sul futuro della sua relazione con Noemi, che, secondo alcuni rumors, avrebbe già cancellato alcune foto con Totti dai suoi social​.

Chi è Marialuisa Jacobelli?

Marialuisa Jacobelli non è nuova al mondo dello spettacolo. Figlia del noto giornalista sportivo Xavier Jacobelli, è nata a Bergamo nel 1991 e ha scelto di seguire le orme del padre, costruendo una carriera di successo nel giornalismo sportivo e nella conduzione televisiva. Ha debuttato nel 2017 su Topcalcio24 e QSVS di Telelombardia, per poi passare in Rai con Calcio & Mercato e Quelli che…la Serie B. La svolta per lei è arrivata nel 2019 con il passaggio a DAZN, dove ha conquistato un vasto pubblico​

La sua popolarità non si limita alla televisione. Con oltre 4,2 milioni di follower su Instagram, Jacobelli è anche un’influencer di successo. Sul fronte personale, ha vissuto momenti difficili, come lo stalking subito da un ex compagno, che è stato condannato nel 2022 dopo una lunga serie di minacce e molestie che l’hanno costretta a cambiare casa e a limitare la sua presenza online​.

La storia con Kylian Mbappé

Oltre alla sua relazione con Totti, Jacobelli ha rivelato a Gente di aver avuto una relazione in passato con il campione francese Kylian Mbappé, oggi attaccante del Real Madrid. «È stato due o tre anni fa. È durata qualche mese, ma poi è finita. Eravamo due ragazzi giovani, avevamo altre priorità nella vita», ha dichiarato Jacobelli, aggiungendo un ulteriore elemento alla sua vita privata sotto i riflettori​.

Con questa nuova storia con Francesco Totti, Marialuisa Jacobelli si trova ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, e sarà interessante vedere come si evolveranno le sue relazioni personali e professionali nei prossimi mesi.