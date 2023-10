Epik, l’app che crea foto anni 90′: come funziona e perché piace ai vip

Epik è la nuova applicazione che sta spopolando soprattutto riguardo la funzione di modifica foto in stile anni 90′. In particolare, i vip stanno utilizzando questa nuova app che si serve dell’intelligenza artificiale.

Epik, l’app che crea foto anni 90′: come funziona

Epik è la nuova applicazione di modifica delle foto che sta spopolando. In particolare, c’è la funzione stile anni 90′ che è molto utilizzata. Grazie all’intelligenza artificiale, questo software fotografico permette di creare ritratti nel tipico stile anni ‘90 dei college americani. Diverse le versione come “il secchione”, “l’atleta” o “la cheerleader”. Dunque, si caricano dagli 8 ai 12 selfie con varie angolazioni, indicando il proprio genere, quindi il gioco è fatto perché il sistema fornirà all’utente una serie di immagini nello stile degli annuari anni ’90

Per l’elaborazione delle immagini Epik prevede un prezziario: 5,99 dollari (circa 5,70 euro) con la consegna standard delle foto modificate in circa 24 ore oppure 9,99 dollari (circa 9,50 euro) per la consegna espressa dopo due ore.

Perché piace ai vip

L’applicazione è molto utilizzata dai vip. In particolare, ad utilizzarla ci sono Fiorello, Simona Ventura, Claudio Santamaria, The Jackal, Andrea Damante – deejay, modello, influencer lanciato nel mondo dello spettacolo come tronista di Uomini e Donne -, Zoe Cristofoli, fidanzata di Theo Hernandez.

LEGGI ANCHE: Melissa Satta contro l’arbitro Sacchi: duro attacco della showgirl