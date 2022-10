Chi è Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMa’ su Rai 2: marito, carriera, reality

Pierluigi Diaco, conduttore del programma pomeridiano BellaMa’ su Rai 2, è un giornalista e conduttore televisivo.

Chi è Pierluigi Diaco

Chi è Pierluigi Diaco, nato a Roma il 23 giugno 1977, ha 45 anni. Sposato con Alessio Orsingher, ha esordito come giornalista nel 1995 con il programma TMC-giovani-vecchi per poi, nel 1995-1996, condurre Generazione X. Passato in Rai, è stato alla guida di altri programmi tv come La cantina nel 1997 e Maglioni marroni nel 1999 ma in una sua esperienza a Sky negli anni 2000 ha condotto il programma C’è Diaco.

Dal 2000 collabora, inoltre, con il Foglio e scrive per Tv Stelle, L’indipendente, Panorama e Capital. Sempre negli anni 2000 sbarca come speaker ad Rtl.102.5, lavoro sospeso nel 2015 per partecipare alla 10° edizione della Isola dei Famosi su Canale 5. Nel 2021 passa a Rai Radio 2 ed è promosso nel 2022 alla conduzione di BellaMa’.

Il programma BellaMa’ su Rai 2

Bella Ma’ è un talent “di parola” su Rai 2, un po’ talk show, un po’ quiz, in onda nel pomeriggio dalle 15.15.

Marito Alessio Orsingher

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Pierluigi Diaco è sposato con il giornalista e speaker radiofonico Alessio Orsingher che lavora per Tagadà su La7. Tra i due ci sono 9 anni di differenza, ma questo per loro non è mai stato un problema e i due insieme sono molto felici. Vivono nella Capitale nei pressi del Colosseo. L’unione civile ha suggellato la loro storia d’amore, vero e proprio colpo di fulmine, e Irene Ghergo, autrice tv, fece da testimone al giornalista romano con addirittura Maurizio Costanzo presente alla cerimonia.