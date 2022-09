Flavio Briatore, cosa ha detto: “Mai visto un povero creare un posto di lavoro”

Cosa ha detto Flavio Briatore, l’imprenditore piemontese fa di nuovo scandalo: “Mai visto un povero creare un posto di lavoro”. L’intervista a mediawebchannel.it del ricco dirigente crea scalpore sui social: “Invece di ringraziare, rompono il c…o”.

Cosa ha detto Flavio Briatore, il video che infiamma i social: “Mai visto un povero creare lavoro”

Flavia Briatore scatena una nuova polemica sui social. L’imprenditore piemontese ha di nuovo condiviso un’opinione molto divisiva.

In un estratto di una sua intervista a mediawebchannel.it, pubblicato da Briatore sul suo profilo Instagram, si lancia in una filippica a difesa delle imprese. “Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti.” -afferma Briatore- “Non ho mai visto un povero creare un posto di lavoro. Ricchi cosa vuol dire? Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi, investe sempre. Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato, ora fatturiamo 140 milioni e abbiamo 1500 dipendenti.

Invece di ringraziarti, rompono anche il c… Il paese vero è questo qui, c’è una rabbia sociale enorme“.

Le reazioni su Twitter: “Mai visto un imprenditore diventare ricco senza sfruttare i poveri”

Se da un lato il pubblico della pagina di Briatore ha accolto la sua invettiva con entusiasmo, lo stesso non si può dire del resto del web. Su Twitter il discorso dell’imprenditore ha creato molto scalpore e ha ricevuto una serie di risposte piccate e ironiche: “Mai visto un imprenditore diventare straricco senza sfruttare i poveri”.

“Cade nel più becero luogo comune” -dichiara un utente, che pubblica anche un fotomontaggio di Briatore nei panni del Joker– “È come dire mai visto un ricco pagare le tasse…ah no…scusate ho sbagliato esempio…”. E ancora: “Un’altra perla di saggezza direttamente dall’infinita crassa ignoranza di Briatore”.

Altri la prendono con sarcasmo: “Briatore ha detto che rompo i co…oni”. Mentre altri ancora fanno proposte di lavoro all’imprenditore: “Se ha piacere io qui sto cercando un aiuto barista. Per fargli vivere in pieno l’esperienza lavorativa, posso proporgli un contratto a chiamata ma farlo venire tutti i giorni a lavoro. Chissà che magari alla fine non apprezzi”.