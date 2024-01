Osimhen contro l’agente di Kvara con dure parole: “Rifiuto umano”

Osimhen ha risposto duramente all’attacco di Mamuka Jugeli, agente del suo compagno di squadra al Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Ecco cos’è successo nella diatriba a distanza tra i due. Al centro della questione il possibile futuro dell’attaccante nigeriano lontano dal club campano.

Osimhen contro l’agente di Kvara

Victor Osimhen non usa mezzi termini per rispondere duramente all’agente del suo compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante nigeriano è intervenuto direttamente e personalmente sul suo profilo di Instagram: “Caro Mamuka Jugeli, sei un rifiuto umano e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo ragionamento. Testa di c…! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca!!!”.

Cos’è successo

L’attaccante ha risposto alle parole di Mamuka Jugeli, agente di Kvara che così aveva commentato il futuro del nigeriano: “Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma credete davvero che giocherà nel Napoli per tutta la carriera? Ve lo dico in anticipo, andrà in Arabia Saudita la prossima estate. Il Napoli gli ha alzato l’ingaggio ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento simile nemmeno per un miliardo. Per esempio, preferirebbe giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o magari il Manchester City. Kvaratskhelia ha obiettivi e preferenze differenti”.

