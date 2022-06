Oggi è un altro giorno, stagione finita: quando ricomincia?

Stagione finita per Oggi è un altro giorno, quando ricomincia il talk show di Serena Bortone? Nella puntata di venerdì 3 giugno, l’amata conduttrice ha salutato il suo pubblico. Quando tornerà sul piccolo schermo?

Quando ricomincia Oggi è un altro giorno? Ecco quando torna Serena Bortone

Dopo un anno pieno di soddisfazioni ed ospiti illustri, si chiude la stagione di Oggi è un altro giorno, l’amato talk show pomeridiano di Serena Bortone. La conduttrice ha allietato per mesi i pomeriggi dei telespettatori, affiancata dai suoi Affetti Stabili, gli ospiti fissi del suo salottino.

Quanto bisognerà aspettare per rivedere il talk in televisione? Gli appassionati dovranno pazientare fino alla fine della pausa estiva. Non è ancora stata annunciata la data precisa del ritorno sul piccolo schermo. Durante le ultime due stagioni televisive, Oggi è un altro giorno si è ripresentato in palinsesto sempre entro le prime due settimane di settembre.

Stagione finita, il saluto emozionato della conduttrice: “Pochi credevano in noi”

Durante la puntata di venerdì 3 giugno, l’ultima della stagione 2021-2022, una Serena Bortone in preda alla commozione ha salutato e ringraziato il suo pubblico: “Come sempre mi sono scritta i saluti finali perché altrimenti mi emoziono.

Oggi si chiude una stagione magnifica e strepitosa”. Presa dall’emozione, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime: “Quando abbiamo iniziato due anni fa in pochi credevano in questo programma, ma ci credeva il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che ringrazio ancora una volta per aver scelto me per questa fascia così orgogliosamente popolare della rete ammiraglia. E ci credevano le donne e gli uomini che hanno scelto di intraprendere con me questo viaggio umano e professionale quando ancora eravamo più di un’incognita”.