Diodato a Roma: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour 2023

Diodato a Roma si esibisce in concerto nella serata di giovedì 27 luglio in occasione del suo tour. Continua dunque il successo dell’artista in giro per l’Italia e dopo Napoli è la volta della Capitale con i biglietti ancora disponibili.

Diodato a Roma: scaletta delle canzoni

Diodato si esibisce a Roma alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nella serata di giovedì 27 luglio 2023. L’artista si trova in Campania in occasione del suo tour 2023 che lo sta portando in diverse città italiane. Ecco la scaletta delle canzoni che Diodato porta sul palco:

Così speciale

Ci vorrebbe un miracolo

Occhiali da sole

Buco nero

Fino a farci scomparire

Ubriaco

I miei demoni

Fiori immaginari

Se mi vuoi

Mi fai morire

Ormai non c’eri che tu

Un po’ più facile

Essere semplice

Cosa siamo diventati

Fai rumore

Un’altra estate

Ma che vuoi

Cha casino

Ci dobbiamo incontrare

Adesso

Vieni a ridere di me

Babilonia

Mi si scioglie la bocca

Lasciati andare

Ciao, ci vediamo

Cretino che sei

Che vita meravigliosa

I biglietti del concerto e tour 2023

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dell’artista in giro per l’Italia continua ed ecco dove sarò nelle prossime settimane e mesi: