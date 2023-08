Manuela Carriero, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: ex fidanzato, lavoro, tv

Chi è Manuela Carriero, ex fidanzata del modello e gieffino Luciano Punzo, è pronta per una nuova avventura a Uomini e Donne

Manuela Carriero, nuova tronista di Uomini e Donne, è l’ex fidanzata di Luciano Punzo. La sua relazione con il modello napoletano, conosciuto durante Temptation Island 2021, l’ha resa molto nota sul web e ora è pronta ad una nuova sfida nel programma di Maria De Filippi.

Chi è Manuela Carriero

Manuela Carriero è nata a Brindisi il 7 luglio 1990 Manuela Carriero, ha 32 anni ed è nota al pubblico italiano soprattutto in quanto ex fidanzata di Luciano Punzo, concorrente del GF Vip 7. La sua relazione con il noto modello le ha dato molta visibilità e una certa notorietà sul web come influencer: oggi ha un profilo Instagram con oltre 300mila follower.

A post shared by Manuela Carriero (@manuela_crr)

Prima di trovare la fama, Manuela Carriero ha vissuto momenti difficili nella sua vita, infatti ha perso suo padre quando aveva solo 15 anni. La sua scomparsa improvvisa che ha avuto un impatto fortissimo su sua madre, che è caduta in un forte stato depressivo. La situazione è grave al punto che la donna non riesce più ad occuparsi di Manuela e dei suoi fratelli, che vengono affidati ad una casa famiglia. Una volta compiuti 18 anni, Manuela si rimbocca le maniche. Lascia gli studi e comincia a lavorare come barista: “Per tanti anni la mia sveglia è suonata alle cinque del mattino, per tanti anni ho passato Natale, Capodanno o Ferragosto al lavoro, non esistevano le domeniche libere. Per questo ho avuto una vita sociale poco attiva, tanto che non avevo nemmeno i social”. Il sudore di Manuela alla fine viene ripagato: riesce infatti ad ottenere l’affidamento dei suoi fratelli. Oggi la 32enne brindisina continua a darsi da fare. Oltre a portare avanti la carriera da influencer, lavora in una nota boutique di abbigliamento di Napoli.

Ex fidanzato Luciano Punzo

L’amore tra Manuela e Luciano Punzo sboccia grazie alla televisione. I due si conoscono infatti durante l’edizione 2021 di Temptation Island: Manuela partecipava al programma insieme a Stefano Sirena, ex giocatore di basket e suo compagno da 4 anni, mentre il modello era in gioco come single, nel ruolo di tentatore. Tra i due scatta subito la scintilla. Manuela si lascia alle spalle la storia con Stefano e comincia a frequentarsi con Luciano.

Nonostante qualche difficoltà iniziale, Luciano e Manuela avevano formato una coppia molto solida e avevano anche cominciato a convivere. Ciononostante, con l’entrata di Punzo nella casa del GF Vip 7, i due hanno svelato di essersi lasciati. Non è chiaro come mai i due abbiamo deciso di prendere strade diverse ma pare che i rapporti tra i due siano ancora amichevoli, almeno in apparenza. In occasione del debutto al Grande Fratello del suo ex Manuela ha infatti pubblicato un messaggio molto dolce su Instagram: “Sono stata molto fortunata ad averti nella mia vita. Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me. Ti auguro di vivere al meglio questa nuova avventura, mettici il cuore come sempre”.

Uomini e Donne

Manuela Carriero è pronta a fare un nuovo viaggio televisivo nella speranza di innamorarsi di nuovo. A Uomini e Donne, in particolare, si è presentata così: “Dopo la fine di una relazione per me molto importante per la quale ho sofferto molto, a maggio, mi sono trasferita a Roma – racconta nel video di presentazione – Sono una ragazza molto introversa e timida, dolce, testarda, premurosa, generosa anche se non ho nulla, iper sensibile e super romantica. Guardo film d’amore, leggo libri d’amore, scrivo lettere d’amore ma alle parole, comunque, preferisco i fatti. Non so ballare ma ballo, non so cantare ma canto, però so cucinare“.