Calcioscommesse, Florenzi indagato dai pm di Torino: presto sarà interrogato

Calcioscommesse, Florenzi è indagato: la lista dei calciatori di prima fascia si allunga e la Procura di Torino continua il suo lavoro. Presto il difensore del Milan verrà convocato per essere interrogato in modo da far luce e chiarire anche la sua posizione. Come gli altri i rischi sono sia a livello penale sia sportivo. Dunque, seppure sembra far meno rumore le indagini continuano.

Calcioscommesse, Florenzi indagato dai pm di Torino

Alessandro Florenzi è indagato per “esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa” dalla Procura di Torino. Dunque, il calcioscommesse si allarga ad altri calciatori di primo piano. Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo ecco finire, ufficialmente, nel registro degli indagati anche il terzino del Milan.

Presto sarà interrogato

Nei prossimi giorni Florenzi verrà convocato per essere interrogato sulla vicenda. I rischi sono duplici. A livello penale: “Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”, dice l’articolo 4. Mentre sul piano sportivo, bisogna prima accertare che il difensore del Milan giocasse sui siti illegali e legali nelle partite di calcio.

