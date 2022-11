Ballando con le Stelle, chi è il ballerino per una notte nella puntata del 19 novembre: ospite, coppie in gara e classifica parziale

Ballando con le Stelle, chi è il ballerino per una notte nella puntata del 19 novembre. Poi, ecco le coppie in gare e la classifica parziale.

Ballando con le Stelle, chi è il ballerino per una notte nella settima puntata di sabato 19 novembre 2022. Tante sono le sorprese come un ospite in particolare della musica italiana. Inoltre, ecco quali sono le coppie in gara e la classifica parziale.

Ballando con le Stelle, chi è il ballerino per una notte nella puntata del 19 novembre

Nella nuova stagione di Ballando con le stelle in ogni puntata ci sarà un “Ballerino” per una notte che cambierà di volta in volta.

Sabato 19 novembre torna in prima serata lo show condotto da Milly Carlucci. Nella settima puntata, il ballerino per una notte scelta è un gruppo musicale italiano: i Ricchi e Poveri rappresentati da Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Il programma di rai 1 fa sapere che “oltre a dedicare un omaggio all’amico e compagno di avventure Franco Gatti, scomparso recentemente, i due artisti si cimenteranno in una coreografia realizzata ad hoc per loro che verrà giudicata, con apposita votazione, dalla giuria in studio”.

Inoltre, sarà presente anche un ospite illustre della musica rock’n’roll: Bobby Solo.

Coppie in gara e classifica parziale

Le coppie che si esibiranno nella settima puntata sono: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando sono state eliminate nelle scorse puntate, ma avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio, a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza.

Ecco invece la classifica dopo la fine della sesta puntata:

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 63 punti

Gabriel Garko e Giada Lini 58 punti

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 48 punti

Alessandro Egger e Tove Villfor con 48 punti

Ema Stokholma e Angelo Madonia con 44 punti

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli con 43 punti

Rosanna Banfi e Simone Casula 38 punti

Iva Zanicchi e Samuel Peron con 35 punti

Paola Barale e Roly Maden con 27 punti

Dario Cassini e Lucrezia Lando con 17 punti

